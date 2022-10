Aktualisiert am

VW sucht Käufer für stillstehendes Werk in Russland

F.A.Z. exklusiv : VW sucht Käufer für stillstehendes Werk in Russland

Im Herbst 2009 knallten die Sektkorken in Kaluga, einer Industriestadt rund 190 Kilometer südwestlich von Moskau. Martin Winterkorn, damals Vorstandschef von Volkswagen , hatte zur Party im örtlichen Werk des Konzerns geladen. Auch Wladimir Putin gab sich die Ehre. Er schwebte im Hubschrauber herbei und lobte die „vaterländische Produktion“, die der deutsche Autokonzern mit dem Bau von Modellen wie VW Tiguan und Škoda Octavia im Land begonnen habe.

Christian Müßgens Wirtschaftskorrespondent in Hamburg. Folgen Ich folge

Knapp anderthalb Jahrzehnte später ist von den Wachstumsperspektiven, die damals beschworen wurden, nichts mehr übrig. Nach Putins Überfall auf die Ukraine sucht der Wolfsburger Konzern nach Wegen, um die russischen Verbindungen zu kappen.

Schon kurz nach Kriegsbeginn im Februar hatte VW die Produktion und den Vertrieb in Russland gestoppt. Die Partnerschaft mit dem russischen Autohersteller Gaz, der im kleinen Montagewerk Nischnij Nowgorod östlich von Moskau einige VW-Modelle als Auftragsfertiger herstellte, wurde beendet. Im weit größeren Werk Kaluga, in das VW mehr als eine Milliarde Euro investiert hat, herrscht ebenfalls Stillstand. Im Gegensatz zu anderen westlichen Konzernen haben sich die Wolfsburger aber noch nicht formal von ihrer Fabrik getrennt, ein Status, der sich demnächst ändern dürfte.

Sanktionen und Behördenwillkür

Nach Informationen der F.A.Z. sucht Europas größter Autohersteller nach einem Investor, der den Standort übernehmen will. Die Gespräche gleichen angesichts der Sanktionen und der Behördenwillkür vor Ort einem Ritt auf der Rasierklinge. Aber Alternativen werden kaum noch gesehen. „Mit jeder Eskalationsstufe sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass wir dort in absehbarer Zeit wieder produzieren können“, sagt ein Manager.

Auch im Aufsichtsrat hat sich offenbar die Erkenntnis durchgesetzt, dass unter den gegebenen Umständen nur ein harter Schnitt infrage kommt. „Es gibt den klaren Willen, dass wir uns komplett aus dem Land zurückziehen“, heißt es im Umfeld des Kontrollgremiums. Moralische Gründe spielen nach dem völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine ebenso eine Rolle wie rein praktische Erwägungen und Probleme. Wichtige Bauteile werden auf absehbare Zeit in Russland nicht verfügbar sein, vom Einbruch der örtlichen Nachfrage ganz zu schweigen.

Viele ausländische Konzerne haben schneller reagiert, etwa die Baumarktkette Obi, die im April ihre örtlichen Märkte an einen russischen Investor verschenkt hat. Der Dax-Konzern Siemens Energy bestätigte erst kürzlich die Trennung von einem russischen Gasturbinen-Gemeinschaftsunternehmen. Renault als größter westeuropäischer Autoproduzent in Russland gab seine Beteiligungen im Land für den symbolischen Preis von 1 Euro ab, was Abschreibungen von 2,2 Milliarden Euro nach sich zog.

Zögerliche Branchengrößen

Andere Branchengrößen zögern bis heute, zum Beispiel der Autozulieferer Continental, der wie VW in Kaluga ein Werk betreibt. Nach einem ersten Produktionsstopp nahm der Konzern aus Hannover die Reifenproduktion dort wieder auf. Man wolle „strafrechtliche Konsequenzen“ für Mitarbeiter vor Ort abwenden, so die Begründung. Conti sieht sich von der russischen Justiz drangsaliert, die darauf pocht, dass die lokale Nachfrage bedient wird.

Mehr zum Thema 1/

Nachdem VW lange gezögert hat, sieht sich das Unternehmen jetzt mit der Frage konfrontiert, wer überhaupt als Abnehmer für den Standort Kaluga infrage kommt. Erste Gerüchte kursieren schon. So war in russischen Medien vom kasachischen Unternehmen Asia Auto die Rede. Auch der österreichische Unternehmer Siegfried Wolf, früherer Chef des Automobilunternehmens Magna Steyr und ausgewiesener Russlandkenner, wurde schon als Partner ins Spiel gebracht.

Im VW-Konzern wird eher mit russischen oder chinesischen Unternehmen gerechnet, allerdings ist der Kreis potentieller Käufer offenbar überschaubar. Angesichts der angespannten Lage stehen diese „nicht gerade Schlange“, sagt ein Beteiligter. Offiziell teilt VW nur mit, man ziehe „verschiedene Szenarien für die Zukunft des Geschäftsbetriebs“ in Russland in Betracht. „Eine der Optionen ist der Verkauf der Vermögenswerte der Volkswagen Group Rus an eine dritte Partei.“ Eine Entscheidung darüber sei bislang noch nicht gefallen.

Wie wichtig war der russische Markt?

Einfach die Tore zu schließen und ungeordnet abzuziehen, kommt aus Sicht von VW nicht infrage. Verwiesen wird auf die Verantwortung für rund 4000 Mitarbeiter, die zuletzt im Werk gearbeitet hatten. Im russischen System der Kurzarbeit bekommen sie derzeit einen Teil ihrer Löhne weiter, allerdings sinken die Auszahlungen im Zeitverlauf, sodass die Wolfsburger eine Entscheidung nicht unbegrenzt aufschieben können.

Eine offene Flanke sind auch Gewährleistungsansprüche russischer Kunden. „Da brauchen wir jemanden, der das übernimmt“, heißt es in informierten Kreisen. Besonders betrifft das Thema die Nutzfahrzeugsparte Traton. Sie hatte vor wenigen Wochen entschieden, ihre Vertriebsstellen im Land an lokale Verkaufsorganisationen abzugeben. Der dadurch entstehende Buchverlust summiert sich auf bis zu 550 Millionen Euro.

Der VW-Konzern hatte schon Anfang der Neunzigerjahre erste Repräsentanzen in Russland aufgemacht. 2007 wurde dann der Grundstein für ein Montagewerk in Kaluga gelegt, in dem zunächst Bausätze aus dem Ausland zusammengeschraubt wurden. Zwei Jahre später eröffneten Winterkorn und Putin die „Vollfertigung“ mit Karosseriebau, Presswerk und Lackiererei. Zu einer großen Erfolgsgeschichte entwickelte sich der Markt allerdings für die Wolfsburger nicht, trotz aller Investitionen, die über die Jahre zusammenkamen.

Knapp 200.000 Fahrzeuge verkaufte der VW-Konzern vergangenes Jahr in Russland, rund 2 Prozent aller Auslieferungen rund um die Welt. Geschäftlich ist der Rückzug daher für VW gut zu verkraften, auch wenn Abschreibungen wohl unumgänglich sein werden. Man hoffe auf mehr als einen symbolischen Preis für das Werk in Kaluga, sagt ein Unternehmenskenner. Illusionen macht sich aber niemand. Große Teile der Investitionen dürften verloren sein.