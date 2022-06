Softwaresparte soll wachsen : Der Kampf von VW um die Tech-Spezialisten

Im Volkswagen-Konzern gibt es wenige Geschäftsfelder, die derzeit so stark im Fokus stehen wie die Software-Sparte Cariad. Gegründet vor zweieinhalb Jahren, soll sie einheitliche Programme für Autos der nächsten Generationen entwickeln, kämpft aber mit vielen Schwierigkeiten. Ganze Fahrzeuganläufe verschieben sich, weil Lösungen nicht rechtzeitig fertig werden – ein Problem, das VW nun auch mit einer Rekrutierungsoffensive angeht.

„Wir gehen den Weg zum softwareorientierten Mobilitätskonzern entschlossen voran und werben offensiv um Experten in dem Bereich“, sagt der Personalvorstand des Konzerns, Gunnar Kilian.

Zuletzt hatte sich der Aufsichtsrat ins Ringen um Cariad eingeschaltet. Er fordert das VW-Management auf, bis Anfang Juli ein Konzept vorzulegen, wie die Arbeit besser und effizienter laufen kann. Gefragt ist vor allem Vorstandschef Herbert Diess, der seit Anfang dieses Jahres für Software im Konzern verantwortlich ist und durch die Schwierigkeiten von Cariad immer stärker unter Druck gerät.

Global will VW auf 10.000 Programmierer kommen

Nun soll genau definiert werden, wann verspätete Autos wie der Porsche Macan oder der Audi Q6 E-Tron auf die Straße kommen und welcher Zeitplan für Entwicklungsprojekte wie Trinity und Artemis gilt. Es geht um Technik und Entscheidungsprozesse, aber auch um Budgets und Personalaufbau. Dieser ist schon in vollem Gange. „Wir vergrößern die Mannschaft auch durch gezielte Zukäufe und rekrutieren Experten ebenfalls am Arbeitsmarkt“, sagt Personalvorstand Kilian.

Schon vergangenes Jahr hatte Cariad allein in Deutschland rund 1000 Entwickler eingestellt und die Belegschaft hierzulande auf knapp 5000 Beschäftigte erhöht. In diesem Jahr soll das Tempo nochmals steigen: 1500 Programmierer soll Cariad in Deutschland an Bord holen, kündigt Kilian im Gespräch mit der F.A.Z. an. Global soll ihre Zahl einschließlich Mehrheitsbeteiligungen wie den Software-Unternehmen Diconium, Nira oder Embitel von aktuell etwa 7500 auf 10.000 steigen. Bislang hatte VW eine solche Größenordnung erst für das Jahr 2025 in Aussicht gestellt.

Die Konkurrenz im Kampf um Fachkräfte ist stark, nicht nur durch Internetkonzerne wie Google oder Facebook, sondern auch durch Rivalen wie Mercedes und BMW, die ebenfalls viele IT-Entwickler einstellen. VW sieht sich aber in einer guten Position, auch weil Europas größter Autohersteller in der Software weitgehende Autarkie anstrebt und daher ein breites Betätigungsfeld in Aussicht stellt.

„Unsere Programmierer gestalten die Mobilität der Zukunft“, wirbt Kilian um Fachkräfte. „Ihre Codes werden in Millionen Autos rund um die Welt zu finden sein. Das ist ein interessantes Angebot, mit dem wir viele Talente anziehen.“ In sozialen Medien spricht der Konzern Fachleute gezielt an. Außerdem hat VW mit dem Start-up Expertlead ein Gemeinschaftsunternehmen für die Rekrutierung von Tech-Spezialisten gegründet.

Zuletzt hatte Cariad eher mit Schwierigkeiten für Aufsehen gesorgt. Fachleute der Beratungsgesellschaft McKinsey , über deren Einsatz im VW-Konzern die F.A.Z. als Erstes berichtet hatte, legten Schwachstellen in Konstruktion und Arbeitsweise der Sparte offen. Kompetenzgerangel beteiligter Marken wie VW, Audi und Porsche, dazu eine ungünstige Verteilung von Arbeitskraft: All das bremste die Entwicklung und führte in den vergangenen Wochen zu wachsenden Spannungen, auch zwischen dem Lager um Diess und dem Audi-Chef Markus Duesmann, der bis Ende vergangenen Jahres im VW-Vorstand für Cariad zuständig war. In der Belegschaft fürchten jetzt viele, dass sich der Konzern wieder über Monate mit sich selbst beschäftigt, statt sich auf die Arbeit zu fokussieren.

Rainer Zugehör, Personalvorstand von Cariad, skizziert, wie es in Zukunft besser laufen soll. „Entscheidend wird sein, dass alle Projekte die nötigen Ressourcen und Mannschaftsstärken bekommen“, sagt er. „Wir werden außerdem noch stärker darauf achten, dass die Entwicklung besser verzahnt wird und Doppelarbeit zwischen verschiedenen Software-Generationen entfällt.“ Keine leichte Aufgabe, denn eigentlich sind die derzeit in der Entwicklung befindlichen Software-Stufen separate Projekte mit wenigen Verbindungen. Dass die Anwendungen für das zukünftige Geschäft von VW essenziell sind, sei allen klar, betont Zugehör: „Cariad darf nicht scheitern, wir müssen Erfolg haben. Und wir werden es schaffen.“

Anders als Rivalen wie der Opel-Mutterkonzern Stellantis, der aktiv die Zusammenarbeit mit Tech-Größen wie Amazon sucht, will VW die Kompetenzen für Software fast vollständig selbst aufbauen. Vom Betriebssystem, das die Basisfunktionen im Auto steuert, bis zum autonomen Fahren: All das sehen die Wolfsburger als Geschäftsfelder, auf denen sie in Zukunft Gewinn erzielen wollen. 2,5 Milliarden Euro investiert der Konzern daher Jahr für Jahr in Cariad, auch um nicht abhängig von Internetgiganten aus Amerika oder China zu werden. „Mit unseren Ressourcen sind wir eines der wenigen Unternehmen, die ein solches Projekt stemmen können“, sagt Personalvorstand Kilian.

Er stellt heraus, dass die Software-Sparte in Rekordzeit als eigenständige Einheit ins Leben gerufen wurde. Sie zähle zu den schnellsten Unternehmensaufbauten, die es jemals in Deutschland gegeben habe – mit allen damit verbundenen Folgen. „Natürlich wird es in so einem Projekt immer große Herausforderungen geben“, sagt er. Alle arbeiteten nun gemeinsam an Lösungen, vom Vorstand in Wolfsburg über die Konzernmarken bis zum Management von Cariad.

Als Zeichen, dass die Mannschaft hinter dem Vorhaben steht, sieht er die hohe Zahl an Mitarbeitern, die zunächst von Porsche, Audi und Co. an die Software-Einheit ausgeliehen worden waren und nun fest ins Unternehmen wechselten. 86 Prozent hätten sich dafür entschieden, sagt er, auch wegen des Haustarifvertrags, der eigens für Cariad ausgehandelt worden sei. Für den Konzern geht es nun darum, das Tempo in der Einheit signifikant zu erhöhen. Die Gespräche darüber laufen in Wolfsburg auf Hochtouren.