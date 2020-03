Corona-Krise : VW stellt Produktion in Europa weitgehend ein

Nach Peugeot, Fiat Chrysler und Renault stellt nun auch der VW-Konzern seine Produktion in den meisten Werken in Deutschland und Europa ein. In China wurde die Produktion hingegen bereits wieder aufgenommen.

Ein Bild aus virenfreieren Zeiten: Mitarbeiter schrauben am neuen Volkswagen Golf 8 an einer Produktionslinie im VW Werk in Wolfsburg. Bild: dpa

Volkswagen schließt wegen der Ausbreitung des Coronavirus für voraussichtlich zwei bis drei Wochen einen Großteil seiner Werke in Europa. Das kündigte VW-Chef Herbert Diess am Dienstag bei Vorlage der Jahresbilanz in Wolfsburg an; in China dagegen wurde die Produktion bereits wieder aufgenommen.

Im Ursprungsland des neuartigen Erregers stiegen die Auslieferungszahlen im März wieder, erklärte Diess, doch „in Europa und global steht uns die Krise noch bevor“. Details zu den einzelnen Werken in Deutschland und Europa würden zeitnah von den jeweiligen Konzernmarken bekannt gegeben. Der VW-Chef betonte, sein Konzern könne bei den Produktionseinschränkungen „darauf zurückgreifen, was wir in China hinsichtlich der sanitären und organisatorischen Maßnahmen gelernt haben“.

In den vergangenen Tagen hatte es auch in deutschen VW-Werken erste bestätigte Fälle von Infektionen mit dem Erreger der Lungenkrankheit Covid-19 gegeben. „Im Vordergrund stand die Situation der Kolleginnen und Kollegen im direkten Bereich, wo auf den Montagelinien Schulter an Schulter an unseren Fahrzeugen gearbeitet wird“, hieß es aus dem Betriebsrat. Das Robert-Koch-Institut empfehle jedoch etwa Mindestabstände, die an den einzelnen Arbeitsstationen nicht einzuhalten seien.

Am Montag hatte schon der Opel-Mutterkonzern PSA mitgeteilt, wegen der Covid-19-Pandemie in den kommenden Tagen 15 Autofabriken in Europa vorübergehend dicht zu machen. In Deutschland sind vom heutigen Dienstag an die Standorte Rüsselsheim und Eisenach betroffen. Außerdem schließen Standorte in Spanien, Frankreich, Portugal, Großbritannien und in der Slowakei. Die Schließungen sollen bis zum 27. März dauern.

Der Peugeot-Hersteller begründete die Maßnahme damit, dass Zulieferketten unterbrochen seien und derzeit deutlich weniger Autos verkauft würden. Die Gewerkschaft CFDT erklärte ferner, sie habe die Geschäftsführung von PSA zu der Entscheidung gedrängt, weil unter den Beschäftigten „Panik“ herrsche.

Auch die Autobauer Renault, Fiat Chrysler und der Reifenhersteller Michelin haben Werksschließungen wegen der Corona-Krise angekündigt.