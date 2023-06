Ausgerechnet mit der Marke VW verdient der Volkswagen-Konzern so wenig, dass das Geld für Zukunftsinvestitionen nicht reicht – obwohl die Transformation zur Elektromobilität dringend vorangetrieben muss. Für das Umsteuern hat der Vorstand jetzt ein Ziel formuliert: Bis zum Jahr 2026 soll VW das Ergebnis durch Effizienzsteigerungen von 10 Milliarden Euro verbessert werden. Ziel ist es, nachhaltig eine Umsatzrendite von 6,5 Prozent zu erreichen. Die lag 2022 bei 3,6 Prozent.

„Wir müssen die Marke VW zu neuer Stärke führen und wirtschaftlich robust für die Zukunft machen – dazu starten wir jetzt eine große gemeinsame Kraftanstrengung“, kündigte VW-Markenchef Thomas Schäfer in Wolfsburg an, wo die VW-Belegschaft am Mittwoch zur Betriebsversammlung geladen war. Rund 10.000 Beschäftigte versammelten sich in der Halle 11 und im Außenbereich, wohin die Veranstaltung bei schönstem Wetter übertragen wurde.

„Das Programm hat für den gesamten Vorstand oberste Priorität“, betonte Schäfer. Das Ziel sei ehrgeizig, aber mit vereinten Kräften realisierbar. VW müsse Verwaltungsabläufe beschleunigen, die Effizienz sowohl in der Entwicklung wie der Produktion erhöhen und trotzdem die Produktqualität steigern. Dazu werde die Modellpalette gestrafft, die Zahl der Ausstattungsvarianten verringert.

Details zu dem „Accelerate forward road to 6.5“ genannten Programm gibt es noch nicht. Doch das Beschleunigen ist offenbar ernst gemeint: Bis Oktober sollen alle Maßnahmen stehen. Damit ist klar, dass die Umsetzung direkt in die Investitionsplanung im November einfließt. Zentrale Figur für die Ausarbeitung und Steuerung des Programms ist Stephan Wöllenstein, den Markenchef Schäfer auf der Betriebsversammlung „einen der erfahrensten internationalen VW-Manager“ nannte.

Explizit soll das von Wöllenstein geleitete „Project Management Office“ (PMO) das Programm im engen Austausch mit den Arbeitnehmervertretern ausarbeiten. Entsprechend bekräftigte auch VW-Gesamtbetriebsratschefin Daniela Cavallo den Willen zur Zusammenarbeit – solange es weder Abstriche beim Tarif noch bei der Beschäftigungssicherung gebe. Dass sie andernfalls zum Kampf bereit wäre, weiß man im Konzern bestens. Nachdem der frühere Volkswagen-Chef Herbert Diess im Herbst 2021 den Abbau von 30.000 Stellen bei VW in den Raum gestellt hatte, war der Konflikt zwischen Arbeitnehmern und Konzernführung eskaliert.

Die Sorgen der Arbeitnehmer um ihre Zukunft sind zwar nicht gänzlich verschwunden. Doch von Personalabbau ist mittlerweile keine Rede mehr. „Die entscheidenden Hebel sind andere“, betonte Cavallo in ihrer Rede. Sie hob die Themen Konzernsteuerung, Zusammenarbeit der Marken, Fokus auf Software und Produktqualität hervor. „Ich erwarte eine überzeugende Verzahnung dieser strategisch entscheidenden Felder. Wir müssen endlich konsequent diese zentralen Hebel in Bewegung setzen.“

Die Chancen, die in einer engen Zusammenarbeit zwischen Marken liegen, sind längst bekannt. Eine gemeinsame Produktion zwischen VW und Porsche etwa gibt es, seit Porsche dereinst mit dem Modell Cayenne in den Markt für SUV eingestiegen ist. Die Karosserie kam – wie die des VW Touareg – von Beginn an aus dem VW-Werk Bratislava. Einen deutlichen Schritt weiter ging es in jüngerer Zeit im Fall der Modelle VW Passat und Skoda Superb, wo die Kooperation sich nicht auf die Produktion sondern auch die Entwicklung erstreckt. Dadurch erziele man über die Laufzeit beider Modelle Effizienzen in Höhe von 600 Millionen Euro, heißt es bei Volkswagen. Als nächstes bekommen die Marken Seat und Cupra die Verantwortung für das von VW geplante elektrische Einstiegsmodell zu einem Preis um 25.000 Euro.

Generell soll es in Zukunft häufiger so sein, dass mehrere ähnliche Automodelle unterschiedlicher Volumenmarken in einem einzigen Werk gebaut werden. Synergien sieht man auch im Vertrieb, bis hin zu einem gemeinsamen Ersatzteilgeschäft. Für Nischenmodelle gibt es in der Markengruppe Volumen künftig keine Zukunft mehr, erklärte VW-Manager Schäfer in Wolfsburg und nannte als Beispiel den VW Arteon. „Wir fokussieren uns auf wenige, dafür aber auf Volkswagen Kernmodelle. Das reduziert Komplexität und bringt mehr Ergebnis“. Große Hoffnungen setzt die VW-Führung auch auf die Reduzierung der Varianten eines Automodells. Beim elektrischen ID.7 habe die Kundschaft 99 Prozent weniger Konfigurationsmöglichkeiten im Vergleich zu einem Golf 7, gab Schäfer zu bedenken.