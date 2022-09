F.A.Z. exklusiv : VW setzt Personalrochade in Wolfsburg fort

Der Chefwechsel im Wolfsburger Volkswagen-Konzern hatte in den vergangenen Wochen hohe Wellen geschlagen. Auf den Vorstandsvorsitzenden Herbert Diess folgte Oliver Blume, der VW in Personalunion zu seiner Aufgabe als Chef von Porsche führen soll. Jetzt setzt Europas größter Autohersteller die personelle Neuordnung in wichtigen Funktionen auf Markenebene fort, konkret: in der Kernmarke VW, die zuletzt 4,9 Millionen Autos im Jahr abgesetzt hat und damit für mehr als die Hälfte der Verkäufe im gesamten Konzern steht.

Nach Informationen der F.A.Z. soll Patrik Andreas Mayer neuer Finanzvorstand der Marke in Wolfsburg werden. Er löst Alexander Seitz ab, der auf die andere Seite des Atlantik wechselt und zum Executive Chairman der Volkswagen Group South America berufen werden soll. Wie aus informierten Kreisen verlautet, soll der Wechsel Anfang Oktober über die Bühne gehen. Ein Sprecher der Marke VW wollte sich dazu gegenüber der F.A.Z. am Montag nicht äußern.

Mehr Zusammenarbeit mit Škoda oder Seat

Der neue Finanzchef Mayer ist ein typisches Hausgewächs, wie sie in den Führungszirkeln von VW oft zu finden sind. Er hatte seine Karriere in den neunziger Jahren als internationaler Trainee im Konzern begonnen und arbeitete sich dann über verschiedene Führungspositionen bis ins Top-Management hoch. Zuletzt war er für die Finanzen der Volkswagen Group Russia zuständig, die seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine vor erheblichen Schwierigkeiten steht. VW betreibt im russischen Kaluga ein Werk, hat jedoch seine Geschäfte im Land infolge des Krieges eingestellt.

Seitz hatte lange für Daimler gearbeitet, bevor er 2005 zu Volkswagen kam. In seiner neuen Funktion in Südamerika folgt er auf Pablo Di Si, der schon zum 1. September eine neue Aufgabe übernommen hat, und zwar als Leiter des Geschäfts von VW in Nordamerika, also den Vereinigten Staaten und Kanada. Im südlichen Teil des amerikanischen Doppelkontinentes, dem künftigen Betätigungsfeld von Seitz, ist VW seit mehr als 65 Jahren präsent und hatte dort zuletzt in wichtigen Märkten mit Problemen zu kämpfen. Im vergangenen Jahr war dann nach längerer Sanierung die Ertragswende gelungen, woran der neue Chef jetzt anknüpfen muss.

Mit seinem Abgang aus Wolfsburg und dem Antritt von Mayer als neuem Finanzchef sortiert sich auch das Führungsteam neu, mit dem Markenchef Thomas Schäfer VW stärker auf Effizienz und Tempo trimmen will. Zukünftig soll VW noch enger mit anderen Volumenmarken wie Škoda oder Seat zusammenarbeiten, um Verbundvorteile besser zu nutzen und die Werksbelegung im europäischen Produktionsnetz effizienter zu machen. Bislang sind die Fabriken der einzelnen Marken noch stark auf eigene Modelle fokussiert. Sie sollen sich jetzt verstärkt zu Mehrmarkenwerken wandeln, in denen jeweils artverwandte Fahrzeuge vom Band laufen, vom Kleinwagen bis zur Limousine.