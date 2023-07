So will VW den Niedergang in China stoppen

Die Marktanteile von VW in China sind im freien Fall. Jetzt kündigt der Konzern neue Bündnisse an – inklusive Kapitalbeteiligung an einem bekannten Start-up

Der Volkswagen-Konzern will mit weiteren Partnerschaften in China aus der Defensive kommen. Nachdem zuletzt bekannt wurde, dass die Premiumtochtergesellschaft Audi für bestimmte Modelle auf technische Baukästen des chinesischen Partners SAIC zurückgreifen will, hat jetzt die Wolfsburger Stammmarke VW einen Pakt mit Xpeng geschmiedet. Mit dem Hersteller aus Guangzhou nordwestlich von Hongkong will VW zwei vollelektrische Mittelklassemodelle auf den Markt bringen, zusätzlich zu bisher geplanten, eigenen Neuheiten.

Die Partnerschaft wird mit einer Beteiligung an Xpeng untermauert. Im Zuge einer Kapitalerhöhung investiert VW 700 Millionen Dollar und erwirbt damit 5 Prozent der Anteile. „Damit beschleunigen wir jetzt den Ausbau unseres lokalen Elektro-Portfolios und bereiten uns gleichzeitig auf den nächsten großen Innovationssprung vor“, sagte VW-Chinachef Ralf Brandstätter nach einer Sitzung des Konzernaufsichtsrats in Wolfsburg. Xpeng steuert Kompetenz für Software und autonomes Fahren bei, von VW kommen die Einkaufsvorteile eines Großanbieters und die Fähigkeit, Modelle schnell auf hohe Stückzahlen zu bringen.

Xpeng hat vergangenes Jahr etwa 120.000 E-Autos verkauft und gehört damit zu den schnell wachsenden Start-ups in China. VW kam in der Volksrepublik auf 155.700 vollelektrische Auslieferungen. Das entspricht einem Zuwachs um fast zwei Drittel, ist aber zu wenig, um an frühere Erfolge mit Verbrennern anzuknüpfen. Vor allem der chinesische Marktführer BYD, aber auch Tesla schicken sich an, VW im chinesischen E-Geschäft zum Nischenanbieter zu degradieren.

Die Partnerschaft mit Xpeng soll dazu beitragen, das Tempo zu erhöhen. Die beiden neuen E-Modelle sollen 2026 auf den Markt kommen. Im nächsten Schritt soll im Bündnis eine komplette technische Fahrzeugplattform entstehen. Dazu nannte Brandstätter noch keinen genauen Zeitplan. Audi bestätigte am Mittwoch, seine Kooperation mit SAIC auszubauen. Gemeinsam solle das Angebot an „intelligenten, vollvernetzten Elektro-Fahrzeugen im Premium-Segment“ schnell wachsen. Wie die Marke VW steht auch Audi in China unter enormem Wettbewerbsdruck.