Vorstand unzufrieden : VW richtet Produktstrategie neu aus

Der neue Vorstand ist unzufrieden. Und reagiert scharf. Das Sammelsurium an Modellen soll gelichtet werden. Ein elektrischer Tiguan kommt. Der Neubau in Wolfsburg fällt wohl flach.

Als Thomas Schäfer im Sommer sein Amt als Vorstandschef der Marke Volkswagen antrat, war eine seiner ersten Fragen: Wo ist euer elektrischer Tiguan? Der nämlich war nicht zu erkennen in dem Sammelsurium an künftigen Autos, das ihm die Produktentwickler und Designer präsentierten. Konsequenz: Das Sammelsurium wird gelichtet, der elektrische Tiguan wird gebaut.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

So erzählt es der Flurfunk in Wolfsburg, und die Folgen stehen in Unterlagen, die der F.A.Z. vorliegen. Der in Marburg geborene Schäfer, vom Typ her hessisch pragmatisch veranlagt mit einer Vorliebe für gerade Sätze und Gedanken, verfährt nach dem Motto: Was man hat, hat man. Als da wären: ein nur bedingt wettbewerbsfähiger elektrischer Baukasten namens MEB und die bärenstarken Modellnamen Golf und Tiguan.

Um diese beiden Pfeiler und das zuletzt arg enttäuschende Design drehen sich Ad-hoc-Maßnahmen. Der MEB soll nicht mehr wie geplant um das Jahr 2025 herum ersetzt werden und bis dahin unangetastet bleiben, sondern auf ein konkurrenzfähiges Niveau gehoben werden. Vor allem die Defizite gegenüber dem Angebot von Hyundai/Kia haben die neue Führungsspitze um Schäfer und den Konzernvorsitzenden Oliver Blume aufgeschreckt.

Elektrische Oberklassenlimousine kommt erst 2028

Der MEB ist zwar schwer, lädt langsam und spendet zu wenig Reichweite, aber so schlecht, wie bisweilen gemacht, ist er offenbar nicht. Und er hat Potential. Deswegen soll ein erheblicher Betrag zu dessen Ertüchtigung in die Hand genommen werden. Die Rede ist von bis zu 1,5 Milliarden Euro. Als Ladegeschwindigkeit stehen im Lastenheft 175 bis 200 kW, sie soll „auf Tesla-Niveau“ steigen. Die Reichweite der Elektroautos soll deutlich zulegen.

Dafür wird die nächste Akkugeneration, die unter der Bezeichnung Einheitszelle in 80 Prozent aller Modelle des VW-Konzerns verbaut werden soll, vorgezogen. Sie wird nicht erst mit dem nächsten Baukasten namens SSP zum Einsatz kommen, sondern schon im MEB. Dazu passt die Meldung aus der vergangenen Woche, dass die geplante elek­trische Oberklasselimousine Trinity nicht wie vorgesehen 2026 erscheinen wird.

Der Schwenk kommt freilich nicht ganz freiwillig. VW leidet unter dem Desaster seiner schleppenden und pannenanfälligen Softwareentwicklung. Die Markteinführung wird um 18 Monate verschoben, sie ist nun für 2028 vorgesehen. Zudem wird der Trinity dem Vernehmen nach nicht mehr als Limousine konzipiert, sondern soll kräftig SUV-Anleihen nehmen. Dieses Segment wächst unverändert dynamisch, nahezu alle Hersteller richten ihr Portfolio dahingehend aus.

Mit neuer Strategie steht ein Fragezeichen hinter dem Werksneubau

Aus der Verschiebung ergeben sich vermutlich Rückwirkungen auf Audi und Porsche, vor allem aber setzt sie ein Fragezeichen hinter den geplanten Werksneubau in Wolfsburg, der vom kommenden Jahr an außerhalb des bisherigen Fabrikgeländes beginnen sollte. Es ist ohnehin schwer vermittelbar, dass sich in einem Werk von der Größe Monacos kein Platz für ein frisches Modell findet.

Außerdem haben sich die Rahmenbedingungen geändert. Die kürzlich von der EU-Politik beschlossene Schadstoffnorm EU 7 enthält Zwischenschritte, die nach Ansicht der VW-Führung die Abkehr vom Verbrennungsmotor eher noch beschleunigen denn dämpfen. Deswegen sollte an den bestehenden Bändern im Werk Wolfsburg, auf denen bislang Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor gebaut werden, Platz für künftige Elektroautos entstehen.