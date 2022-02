Emotionen oder Kalkül? : Der Porsche-Clan greift nach Porsche

Der VW-Konzern will den Sportwagenbauer an die Börse bringen. Und die Familien Porsche und Piech wollen sich direkten Zugriff sichern.

Plötzlich geht alles ganz schnell. Nachdem sich Volkswagen über Monate bedeckt gehalten hat, verschickt der Konzern am Dienstag überraschend eine Pflichtmitteilung, in der bestätigt wird, was die Spatzen seit Monaten von den Dächern pfeifen. VW will seinen Sportwagenhersteller Porsche AG an die Börse bringen und ist dafür in „fortgeschrittenen Gesprächen“, wie er in we­nigen Zeilen knapp skizziert.

In Wolfsburg und Stuttgart, wo nicht nur der Sportwagenproduzent, sondern auch die fast gleich­namige Beteiligungsgesellschaft der VW-Aktionärsfamilien sitzt, die Porsche SE, fluchen Unternehmensvertreter am Telefon. Anstatt die Zügel in der Hand zu halten, sind sie doch wieder Getriebene, denn der Druck von Öffentlichkeit und Presse wurde zu groß. Erst am Montag hatte die F.A.Z. darüber berichtet, dass eine Entscheidung im Börsenpoker näher rückt.