VW-Markenchef im Interview : „Wir stehen vor einem knallharten Ausleseprozess“

Die Transformation der Autoindustrie verschärft den Wettbewerb zwischen den Unternehmen. Gleichzeitig drängen mit Apple, Google und Tesla neue Wettbewerber auf den Markt. Wie stark erhöht das den Druck auf VW, sich zu verändern?

Einen harten Wettbewerb gab es in der Automobilindustrie schon immer. Neu ist, dass das Innovationstempo deutlich zugenommen hat, völlig neue Wettbewerber in den Ring steigen und damit die Branche radikal verändern. Das Auto wird zu einem immer stärker software-definierten Produkt. Das war in der Vergangenheit anders….

…. und das erhöht jetzt das Risiko?

… eher den Anpassungsdruck. Die Elektrifizierung, die Bedeutung der Software, neue digitale Geschäftsmodelle und das autonome Fahren sind vier große Kräfte, die gleichzeitig die Entwicklung des Autos maßgeblich treiben werden. Neue Wettbewerber, wie beispielsweise Apple und Google, kommen aus der softwaregetriebenen Tech-Welt. Sie gehen mit einer neuen Sicht an unser Produkt, sind schnell und hochinnovativ. Auf der anderen Seite haben diese Unternehmen kaum Erfahrung mit den industriellen Prozessen des Autogeschäftes und der Massenproduktion von Fahrzeugen. Das ist der Wettlauf, in dem wir stehen.

An der Spitze oder eher hinten?

Unsere Industrie steht vor einem knallharten Ausleseprozess. Wer sich durchsetzen will, muss alte und neue Disziplinen beherrschen. Bei der Elektromobilität sind wir auf einem guten Weg, Weltmarktführer zu werden. Der Systemwechsel hin zum Elektroauto ist nur der Anfang. Die wirklich große Disruption steht uns mit der Digitalisierung des Autos und dem autonomen Fahren noch bevor.

Konzernchef Herbert Diess hat einmal gesagt, VW liege bei Software und der Vernetzung des Autos knapp drei Jahre hinter Tesla. Hat VW jetzt aufgeholt?

Wir haben hier eine steile Lernkurve hinter uns und wissen inzwischen ziemlich gut, wie man Software ins Fahrzeug integriert. Updates over the Air sind seit dieser Woche beim ID.3 und ID.4 standardmäßig an Bord. Wir planen, unseren Kunden ab dem Sommer regelmäßig und automatisch Verbesserungen und neue Funktionen auf das Fahrzeug zu spielen. Das kann außer uns kein anderer Volumenhersteller. Ich bin davon überzeugt, von allen großen Autoherstellern hat VW die besten Chancen, das Rennen zu gewinnen. Während andere Wettbewerber noch mitten in der Elektro-Transformation stecken, treiben wir schon die digitalen Transformation voran.

Wenn die Software-Organisation für den ganzen Konzern arbeitet, wird sich dann der vernetzte VW überhaupt noch unterscheiden vom vernetzen Audi oder Porsche?

Durch die Bündelung der Software-Kompetenzen in der Software Org. profitieren alle von den Synergien des Konzerns. Das ist vergleichbar mit unseren Baukästen MEB und MQB, die von allen Marken genutzt werden. Die Software Org. liefert die Basis, die Differenzierung findet mit der Integration ins Fahrzeug statt. Und das ist Kernaufgabe der Marken. Selbst beim autonomen Fahren werden wir uns zukünftig unterscheiden.

Das heißt?