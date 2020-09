Markenchef Brandstätter : „VW ist weit von ruhigem Fahrwasser entfernt“

Herr Brandstätter, seit kurzem liefern Sie das erste reine Elektroauto von VW, den ID.3, an Kunden aus. Stürmen die jetzt die Autohäuser?

Wir haben vor zehn Tagen den ersten ID.3 in der Autostadt in Wolfsburg ausgeliefert. Inzwischen wurden mehr als 25.000 ID.3 an Händler in den europäischen Märkten verteilt. Unsere E-Offensive und die Übergabe an die Kunden laufen jetzt auf Hochtouren. Die ersten Rückmeldungen sind sehr gut. Diese Woche haben wir dann noch die Weltpremiere des ID.4 gefeiert – unser erster vollelektrischer SUV.