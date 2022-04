Autoindustrie : Flächenbrand für VW in China

Eigentlich hatte Volkswagen -Chef Herbert Diess am Sonntag im amerikanischen Fernsehmagazin „60 Minutes“ eine Verkaufsoffensive auf dem US-Markt ankündigen wollen. Doch dann ging es in der Sendung mit den höchsten Einschaltraten am Abend landesweit doch wieder um die Schwierigkeiten des größten europäischen Autoherstellers in China. Die Aussage, der deutsche Konzern setze dort 40 Prozent seiner Autos ab, machte die Moderatorin vorübergehend sprachlos.

Abermals musste Diess versichern, dass es im Werk in der von Peking unterdrückten Region Xinjiang „keine Zwangsarbeit“ gebe. Er selbst werde den heftig kritisierten Standort „definitiv besuchen“. Was den Konzern jedoch tatsächlich derzeit „durcheinanderwirbele“, wie es im Beitrag hieß, zeigten Bilder aus Schanghai, in der Chinesen keine VW-Autos kauften, sondern nach langem Schlangestehen ihre Münder für die Wattestäbchen des Covid-Testpersonals öffneten.