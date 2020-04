VW in Wolfsburg : Die Bänder laufen wieder

Es sind Kleinigkeiten, an denen die Mitarbeiter der Frühschicht von VW in Wolfsburg an diesem Montag spüren, wie Corona ihre Arbeit verändert. An den Werkstoren stehen Spender für Desinfektionsmittel, ein Eigenbau der VW-Marke Komponente. Viele tragen auf dem Weg zur Arbeit schon ihre Werkskleidung, um vor dem Weg ans Band nicht mehr in die Umkleideräume zu müssen. Eine junge Frau stoppt abrupt, als sie durch die Gittertür am Tor 17 auf das Gelände gehen will. Sie zieht die ausgestreckte Hand zurück und schiebt sich langsam mit dem Ellenbogen durch die Drehtür. So haben es die Experten vom Gesundheitsschutz empfohlen.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) begrüßt einige der Mitarbeiter der Frühschicht am Tor. Er spricht davon, „zur Normalität zurückzukehren unter anderen Bedingungen“. Corona sei nicht weg, das Virus werde das Leben nicht nur kurzfristig beeinflussen. Für Weil ist es nicht nur wichtig, dass Volkswagen zu einer neuen Normalität mit dem Virus findet, weil er für das Land Niedersachsen als Anteilseigner im Aufsichtsrat des Unternehmens sitzt. Er erinnert an die vielen mittelständischen Zulieferer. „Wir haben schwierige Wochen hinter uns“, sagt er. Die Aufnahme der Produktion in Wolfsburg sei „ein wichtiges Signal“.

Plastikfolie und Besenstiele

Rund 8000 VW-Mitarbeiter haben am Montag in der Frühschicht um 6.30 Uhr an zwei Montagelinien nach fünfwöchigem Produktionsstopp wieder damit begonnen, in einer Schicht den VW-Golf zu bauen – mit reduzierter Kapazität und langsamerer Taktzahl. Die Fertigungskapazität des VW-Stammwerks wird damit zwischen 10 und 15 Prozent ausgelastet, Ende der Woche sollen es 40 Prozent sein. VW-Chef Herbert Diess sagt: „Wir fahren ganz langsam hoch“. Es gehe jetzt darum, die Mitarbeiter an die neuen Verhaltensformen zu gewöhnen. Fast 100 Punkte zum Gesundheitsschutz haben Unternehmen und Arbeitnehmervertretung in einer Betriebsvereinbarung ausgehandelt.

Mit Blick auf Weil weist Diess darauf hin, dass die Wiederaufnahmen der Produktion nur die eine Seite der Medaille sei. Die Politik müsse nun in der Corona-Krise auch „für Konsumanreize sorgen“. Beim niedersächsischen Ministerpräsidenten rennt der VW-Chef damit offene Türen ein. „Wir sollten schnell zu einer Entscheidung kommen“, stimmt er zu. Am kommenden Mittwoch werde er sich mit den Regierungschefs der beiden anderen Autoländer Bayern und Baden-Württemberg treffen und überlegen, „wie man den Automobilabsatz jetzt schnell wieder ankurbeln kann“, sagt Weil. Deutschland sei ein Autoland, und „sobald Autos gekauft werden, kommt die Wirtschaft in Gang.“

Die meisten Mitarbeiter in Halle 54 sind erst einmal froh, dass es nach wochenlanger Zwangspause mit Kurzarbeit wieder losgeht. „Ende März wusste niemand, wie es weitergehen soll“, sagt einer. In den letzten Wochen hätten sich die Teams viele Gedanken gemacht, wie Produktion und Gesundheitsschutz unter einen Hut gebracht werden können. Das fängt an beim Maskentragen, geht über überall sichtbare Tische mit Desinfektionsmittel bis hin zu selbstgebauten Schutzeinrichtungen, die an den Kassenschutz in Einkaufsmärkten erinnern. „Sehen Sie hier“, sagt der VW-Mitarbeiter und zeigt auf das Heck eines Golfs. Damit einer das Heckschloss montieren kann, während der Kollege im Innenraum arbeitet, wird einfach eine feste Plastikfolie mit Besenstielen als Gewicht dazwischen gehängt.

Fünf Wochen Warten Zuhause

Bei Arbeiten am Motor mindert eine mittig angebrachte Trennplastik das Ansteckungsrisiko. Es gebe grüne Arbeitsplätze, gelbe und rote, berichtet er – „wie bei der Ampel“. Bei Grün gebe es kein Risiko, die Abstände bei der Arbeit seien groß genug. Rote Arbeitsplätze dürfe es wegen Corona nicht mehr geben – zu viel Nähe, zu große Ansteckungsgefahr. „Die mussten wir zu gelben Arbeitsplätzen machen.“ Deswegen zum Beispiel die mobilen Plexiglas-Trennwände. „Fast alle freuen sich, dass es wieder losgeht.“ Und doch bleiben Sorgen, denn wie Personal-Vorstand Gunnar Kilian sagte: „Wir haben Corona noch nicht überwunden.“ Der VW-Mitarbeiter sagt, nach fünf Wochen Warten Zuhause sei der Wunsch groß gewesen, dass etwas passiert. Er beschrieb seinen ersten Arbeitstag mit den Worten: „Angespanntes Abwarten“.