VW schwächelt in China : „Ein Auto wie aus dem vorigen Jahrhundert“

Vor der Aegean-Plaza in Schanghais Minhang-Bezirk steht ein gigantischer Trichter aus Glas. Gehen in dem Monument abends die Neonleuchten an, sieht es aus, als werde die Zukunft hinunter gesaugt in das größte Einkaufszentrum der Stadt mit 25 Millionen Einwohnern.

Drinnen gibt ein Showroom den Blick auf zwei der neuen Elektroautos von Volkswagen frei. Doch von Futurismus ist hier wenig zu spüren. Die Verkäufer bieten eine Probefahrt bis vor die Haustür des Kunden an, doch gegen die Gesetze der Physik können sie nichts tun: Der günstigere der beiden ID.4 mit kleinem Batteriemotor kommt zwar mit einer Ladung ordentliche 400 Kilometer weit, braucht aber für die Beschleunigung von 0 auf 100 Stundenkilometer 10,9 Sekunden.