Umbruch auf dem Automarkt : Die goldenen Zeiten für den VW Golf sind vorbei

Schrumpfende Zahlen für Golf und Tiguan sind schlechte Nachrichten für das VW-Werk Wolfsburg. Bild: dpa

Die einstigen Renner mit Verbrennermotor verkaufen sich nicht mehr so wie früher. Viele neue Elektroautos waren 2021 am Start, vor allem in der Kategorie SUV. Viele von ihnen laufen allerdings noch kein ganzes Verkaufsjahr.