Führungswechsel in Wolfsburg : Diesen Problemen muss sich VW nun stellen

Das nationale Kutschenmuseum in Lissabon gehört zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Dutzende historische Pferdewagen des portugie­sischen Adels und der Königsfamilie säumen die Hallen, die nicht nur ein Touristenmagnet sind, sondern auch als trendige Event-Location dienen. Am Donnerstag, um Punkt 9.10 Uhr, wird Oliver Blume genau dort seinen ersten großen Auftritt als neuer Chef von Volkswagen ha­ben, auf der Global Top Management Conference, kurz: GTMC, für die Europas größter Autokonzern regelmäßig be­sondere Veranstaltungsorte aussucht. So sieht es jedenfalls das Programm für die diesjährige Konferenz vor.

Dass Blumes Antritt als neuer Vorstandsvorsitzender auf den Tag genau mit der lange geplanten Managementtagung zusammenfällt, ist kein Zufall. Manche im Konzern munkeln, dass der vor fünf Wo­chen überraschend und kurzfristig be­schlossene Führungswechsel an der Spitze von VW auch wegen der GTMC genau so terminiert wurde, wie es nun gekommen ist. Zwischenzeitlich, so heißt es, ha­be man den 1. Oktober als Antrittstag für Blume auf seinem neuen Posten favo­risiert. Aber wie sähe das aus, wenn der umstrittene und längst abservierte Vorgänger Herbert Diess kurz vor Ende seiner Amtszeit den 500 wichtigsten Führungskräften in Lissabon die Leviten liest?

Stattdessen wird nun Blume, frisch im Amt, zehn Punkte präsentieren, die ihm als Konzernchef wichtig sein werden, von Technologie über Qualität der Autos und Software bis zur Kommunikation mit dem Kapitalmarkt. Die Anwesenden werden es dankbar aufnehmen: „Es ist höchste Zeit, dass wir hören, welche inhaltlichen Prioritäten Blume setzen will“, sagt ein Beteiligter. Bislang weiß man nur, dass er anders führen will als der erratische Diess, wertschätzender und mehr im Team. Das verlangen nicht nur der mächtige Betriebsrat, sondern auch die Aktionärsfamilien Porsche und Piëch. Sie vertrauen Blume we­gen seiner guten Bilanz als Chef des Sportwagenherstellers Porsche , eine Funktion, die er in Personalunion behalten will.

Etliche Probleme sind ungelöst

Auf dem Chefposten in Wolfsburg wird ihm nun der Wind mit brutaler Wucht ins Gesicht blasen. VW mit seinem Dutzend Marken und 670 000 Beschäftigten steckt im Strudel der globalen Krisen und gleichzeitig in einem tiefgreifenden Um­bau, für den jetzt Entscheidungen anstehen wie am Fließband. Schon kommende Woche will der VW-Aufsichtsrat auf ei­ner außerordentlichen Sitzung den Börsengang von Porsche beschließen. Ge­planter Vollzug: binnen weniger Wochen. Ende September steht dann ein reguläres Treffen an, auf dem die Kontrolleure möglicherweise eine Verkleinerung des zuletzt auf zwölf Mitglieder angewachsenen Vorstands beschließen.

Anschließend läuft alles mit Volldampf auf die Planungsrunde des Aufsichtsrats im November zu, ein Termin mit Sprengkraft. Denn bis heute fehlen wegen Problemen der Softwaresparte Cariad die Zeitpläne für etliche Modellanläufe im Konzern. „Wir kommen von einer strategisch-planerischen Phase, nun liegt der Schwerpunkt auf dem operativen Umsetzen“, hatte Blume Ende Juli in einem Statement an die Belegschaft geschrieben, kurz nachdem der Aufsichtsrat seinen Aufstieg zum neuen Konzernchef bekanntgegeben hatte. Gemünzt war das auf Diess, der VW aufgerüttelt hatte und in vielen Zukunftsfeldern in die Spur brachte, zuletzt aber in vielen Baustellen verstrickt war und kaum noch Verbündete besaß. Bei genauem Hinsehen zeigt sich: Mit reinem Umsetzen wird es auch für Blume keinesfalls getan sein.

Zum Dauerproblem entwickelt sich China, der wichtigste Markt von VW. Erst war dort der Anlauf neuer E-Modelle missraten. Dann schickte Peking das Land in harte Lockdowns, die den Absatz der Autoindustrie streckenweise zum Er­liegen brachten. Eine geänderte Strategie mit neuen Modellen und mehr Wertschöpfung vor Ort soll die Lage mittelfristig verbessern, aber ob sie Erfolg hat, steht in den Sternen. Gleiches gilt für Amerika. Dort will VW aus der Nische kommen und ein globales Gegengewicht zu seinem Ge­schäft in China schaffen. Doch bislang existieren die Wachstumspläne nur auf dem Papier. Parallel dazu bahnt sich in Deutschland und Europa eine Rezession an, für die VW mit seinen zu hohen Personalkosten alles andere als gut gerüstet ist – trotz jahrelangem Bekenntnis zum Kostensenken.