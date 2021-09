Prozess im VW-Dieselskandal : Winterkorn wusste Bescheid

Mit Verlesung der Anklage hat am Donnerstag vor dem Landgericht in Braunschweig der Strafprozess gegen vier ehemalige Manager von Volkswagen begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, an der Entwicklung und dem Einsatz einer Software zur Manipulation von Dieselabgaswerten beteiligt gewesen zu sein oder diese nicht gestoppt zu haben, als sie davon erfuhren. Als Führungskräfte des VW-Konzerns seien die Angeklagten maßgeblich dafür verantwortlich, dass Grenzwerte nicht richtig eingehalten wurden und mit falschen Versprechen für die Fahrzeuge geworben wurde, sagte die zuständige Staatsanwältin Elke Hoppeworth, als sie rund anderthalb Stunden lang die Zusammenfassung der Anklage verlas. Ziel sei es gewesen, dem Unternehmen zu höheren Gewinnen zu verhelfen, „denn davon hingen auch ihre Bonuszahlungen ab“.

Den Angeklagten werden beim Dieselbetrug jeweils unterschiedliche Taten in verschiedenen Zeiträumen zur Last gelegt. Die angeklagten Ingenieure Thorsten D. und Hanno J. aus Fachabteilungen der Motorenentwicklung sollen „wissentlich und willentlich“ an der Entwicklung der fraglichen Software beteiligt gewesen sein, die in vielen Millionen Fahrzeugen rund um die Erde verbaut wurde. Die amerikanische Umweltbehörde machte den Betrug im Herbst 2015 öffentlich und löste so den Dieselskandal aus, der VW in die tiefste Krise seiner Unternehmensgeschichte stürzte.

Jens Hadler, von 2007 an Leiter der Motorenentwicklung, ebenso wie sein Nachfolger Heinz-Jakob Neußer sollen spätestens mit Übernahme dieser Funktion „über den gesamten Sachverhalt im Bilde gewesen“ sein. Dennoch stoppten sie die Manipulation nicht, sondern sollen dazu beigetragen haben, diese zu verschleiern, wirft die Staatsanwaltschaft den Managern vor. Neußer wurde später Entwicklungsvorstand der Marke VW. Beide, Hadler und Neußer, haben die Vorwürfe bislang stets bestritten.

Zunächst keine große Rolle spielte beim Prozessauftakt der jüngste Beschluss der Kammer, das Verfahren gegen den einstigen VW-Vorstandsvorsitzenden Martin Winterkorn wegen dessen Gesundheitszustand abzuspalten. Staatsanwältin Hoppenworth verlas wie geplant die Anklage, die auch viele Vorwürfe gegen Winterkorn enthält, setzte aber jedes Mal, wenn sein Name fiel, die Bezeichnung „gesondert Verfolgter“ davor. Konkret soll Winterkorn von Mai 2014 an zu verschiedenen Anlässen Kenntnis von der Software bekommen haben, unter anderem während des inzwischen berühmt-berüchtigten Schadenstisch im Juli 2015.

Winterkorn habe damals seinen Vertrauten zur Vorbereitung angerufen. Der hohe Mitarbeiter habe ihm gegenüber dabei erklärt: „Wir haben beschissen.“ Während der Sitzung sei schließlich unter anderem der Umfang drohender Strafzahlungen für rund 500.000 manipulierte Dieselfahrzeuge in den Vereinigten Staaten diskutiert worden.

Alle Anwesenden – einschließlich Winterkorn – seien sich einig gewesen, auch noch zu diesem Zeitpunkt, gut zwei Monate vor dem Auffliegen der Affäre, die Abschaltfunktion der Emissionsreinigung im Straßenbetrieb weiterhin gegenüber der kalifornischen Umweltbehörde CARB zu verschweigen, so Hoppenworth. Auch stoppte der ehemalige Konzernchef die Vermarktung der betroffenen Fahrzeuge nicht. Winterkorn hat stets bestritten, früh im Bilde gewesen zu sein. Er will erst im September 2015 kurz vor Aufdeckung des Skandals vom sogenannten Defeat Device, den illegalen Abschalteinrichtungen, erfahren haben.