Oliver Blume : Neuer Volkswagen-Chef plant Verkleinerung des Vorstands

Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG, wird in Wolfsburg Herbert Diess beerben. Bild: dpa

Oliver Blume hat noch gar nicht in Wolfsburg angefangen, da kündigen sich schon Taten an. Der jetzige Porsche-Chef will nach seinem Wechsel offenbar die eigenen Vorstandsressorts für Vertrieb und Einkauf streichen.