VW-Chef Oliver Blume : „Dinge schönzureden hilft uns nicht“

Sein Job gilt als der schwerste in der deutschen Industrie: „Wenn man etwas verbessern will, dann braucht es Klartext“, sagt VW-Chef Oliver Blume. Bild: Daniel Pilar

Besonders charmant war der Ort nicht, an den Volkswagen-Chef Oliver Blume eingeladen hatte: ein kantiger Plattenbauklotz von einem Hotel, weit draußen in der Berliner Peripherie gelegen. Aber die riesige Herberge im Stadtteil Neukölln hat einen entscheidenden Vorteil: Es gibt hier jede Menge Platz – und genau den brauchte Blume für das, was er vorhatte.

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Und so strömte vier Tage vor Heiligabend aus der ganzen Welt eine Heerschar von 1000 Volkswagen-Managern zur Klausurtagung nach Berlin. Keine Shuttle-Busse zum Veranstaltungsort, alle sollten unter einem Dach schlafen, so hatte es sich Blume gewünscht. Deshalb saß die globale Führungsriege des Autobauers jetzt hier in Neukölln.