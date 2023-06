Seine Aufgabe ist die Transformation des größten Autokonzerns der Welt. Jetzt geht VW-Konzernchef Oliver Blume die Umsetzung an. An diesem Mittwoch ist Betriebsversammlung in Wolfsburg.

Ziemlich plötzlich wurde Oliver Blume im vorigen Sommer zum Multi-Manager ernannt. Zusätzlich zu seinem Posten als Porsche-Chef wurde er auch noch zum Vorstandschef der Volkswagen AG berufen, als Nachfolger von Herbert Diess. Sein Auftrag: die grundlegende Transformation des größten Autobauers der Welt. Systematisch, wie es die Art des promovierten Maschinenbauers ist, legte er einen 10-Punkte-Plan auf – und an diesem Dienstag zeigte er den Mitgliedern des Volkswagen-Aufsichtsrats, was er schon in Bewegung gesetzt hat: eine Strategie für die nächsten Jahre, die zu deutlich besseren Gewinnen führen soll und damit auch zu besseren Aktienkursen.

Was genau besprochen wurde in dieser Aufsichtsratssitzung ist – wie immer – eigentlich geheim. Ganz eindeutig ist aber, dass Oliver Blume sehr davon überzeugt ist, dass er auf dem richtigen Weg ist. Er hat nämlich am vergangenen Freitag erstmals selbst Volkswagen-Aktien gekauft, und zwar gleich ein Paket für gut eine halbe Million Euro. Das ist selbst für einen Manager wie Oliver Blume, der voriges Jahr fast 7,4 Millionen Euro verdient hat, ein klares Signal: er zweifelt nicht an seiner Strategie. Die Kurschancen sind jedenfalls groß, denn die Volkswagen-Aktien sind außergewöhnlich niedrig bewertet, selbst gemessen an den aktuell mageren Renditen.

Zur Vorbeugung gegen Insiderhandel müssen solche Aktienkäufe von Führungskräften oder Aufsichtsräten und nahestehenden Personen öffentlich gemacht werden, weshalb im Umkehrschluss schon der Kauf dieses Aktienpakets die Bestätigung dafür ist, dass man sich auf Überraschungen nicht wirklich gefasst machen muss in den nächsten Tagen. Wenn Analysten und Vertreter von großen Investoren in der kommenden Woche zum sogenannten „Capital Markets Day“ eingeladen sind, wird Oliver Blume also nichts grundlegend Neues präsentieren, sondern eher den Beweis antreten wollen, dass er nicht nur die Strategie, sondern auch die Umsetzung anpackt. Dazu dienen Zahlen und Schaubilder, aber auch die Präsentation von Performance in der emotional aufgeladenen Weise eines Automanagers: mit vier Rädern auf dem Hockenheimring.

Mehr unternehmerisches Denken

Im Mittelpunkt der Kapitalmarktags soll die Kraft der Marken stehen sowie das Konzern-Steuerungsmodell, heißt es in Wolfsburg. Dieses Steuerungsmodell solle unternehmerischen Denken, Verantwortung und Umsetzungsorientierung stärker verankern. Die Herausforderung dürfte darin liegen, solches Denken stärker in alle Ecken dieses außergewöhnlichen Unternehmens tragen, in dem die Belegschaft traditionell einen besonderen Rückhalt genießt. Und weil Oliver Blume, der vorige Woche 55 Jahre alt geworden ist, schon sein ganzes Berufsleben in den verschiedensten Teilen des Volkswagen-Konzerns verbracht hat, weiß er genau, wie er Widerstand vermeiden kann. Von „Heiligen Kühen“ etwa würde er nie reden – wohl wissend, dass der einstige Porsche-Chef Wendelin Wiedeking sich mit solchen Begriffen viele Wege in Wolfsburg verbaut hat.

Slogans aus der Autowelt könnten schon eher verfangen. Daher war im Vorfeld der Aufsichtsratssitzung von einem „Performance“-Programm für die Volumen-Marken die Rede. Jetzt wird das Effizienzprogramm offenbar „Accelerate forward“ genannt, was wohl heißen soll: Jetzt aber mal wirklich Gas geben. Das ist durchaus nötig, denn die Rendite der Kernmarke VW liegt aktuell bei rund 3,5 Prozent, womit es noch nicht einmal möglich ist, die nötigen Investitionen zu stemmen.

Umsetzen, was längst als logisch gilt

Kern des Programms, das zu Einsparungen von mindestens 3 Milliarden Euro führen soll, sind nämlich Dinge, die längst als logisch erkannt wurden – vor allem die verstärkte Zusammenarbeit der Volumen-Marken VW, Skoda und Seat, die ohnehin auf gleichen Plattformen basieren. Eine jeweils eigene große Tradition der Marken und damit verbundener Stolz haben bisher manches verhindert, was möglich wäre und die Rendite voranbrächte.

Wie sich die neue Beschleunigung am Stammsitz von VW in Wolfsburg auswirken soll, wird der Belegschaft an diesem Mittwoch bei ein er Betriebsversammlung von VW-Marken-Chef Thomas Schäfer und der Gesamtbetriebsratschefin Daniela Cavallo dargelegt. Eines steht schon fest: Über Entlassungen wird nicht gesprochen – denn es gibt eine Beschäftigungssicherung bis zum Jahr 2029.