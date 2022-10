Mäßige Quartalszahlen : Neuer VW-Chef im Härtetest

Es ist das erste Mal, dass Oliver Blume in seiner neuen Funktion als Volkswagen -Chef den Zwischenbericht des Konzerns präsentiert. Sofort zeigt sich, wie schwierig die Lage ist, in der er das Ruder übernommen hat.

Christian Müßgens Wirtschaftskorrespondent in Hamburg. Folgen Ich folge Gustav Theile Wirtschaftskorrespondent in Stuttgart. Folgen Ich folge



Die Probleme der Software-Sparte Cariad schwelen weiter, weshalb die Einheit jetzt neu aufgestellt wird. Globale politische Krisen belasten das Geschäft und gefährden die Versorgungssicherheit, ein Umstand, an den man sich gewöhnen müsse, wie Blume am Freitagmorgen in einer Telefonkonferenz mit Presse und Analysten erläutert. Herausforderungen in der Lieferkette entwickelten sich zum „Normalfall statt zur Ausnahme“, sagt er.

Quartalsgewinn gibt nach

Im dritten Quartal hat sich die Versorgung mit Halbleitern zwar leicht verbessert. Der Umschwung ist aber längst nicht stark genug, um die ursprünglichen Produktionsziele des Gesamtjahres noch erreichen zu können. Eigentlich wollte VW das coronabedingte Tal von 2021 verlassen, als 8,8 Millionen Fahrzeuge an Kunden gingen, jetzt wird der Wert in etwa stagnieren, wie Blume verkündet.

Der Quartalsgewinn gibt um ein Viertel auf 2,1 Milliarden Euro nach, wobei Sondereffekte eine Rolle spielen, darunter eine Abschreibung auf die vor drei Jahren mit großen Hoffnungen gestartete Beteiligung am US-Software-Spezialisten Argo AI. Ohne diese Effekte hätte VW den Gewinn gesteigert, auch weil die Fahrzeugpreise weiter hoch sind und die Margen der Hersteller stützen.

Volkswagen 1 Jahr VOLKSWAGEN VZ -- -- (--) Xetra London SE Int. Level 1 Tradegate Lang & Schwarz Stuttgart Frankfurt Brüssel Wien 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Zumindest auf der Nachfrageseite spürt Europas größter Autokonzern noch keine großen Einschläge. Der Rückgang neuer Aufträge sei moderat und viel schwächer, als Konjunkturrisiken und Inflation befürchten ließen, sagt Finanzvorstand Arno Antlitz in der Konferenz. Noch immer arbeiteten die Marken der Gruppe einen riesigen Rückstau an Bestellungen ab, etwa die Kernmarke VW, die quer über alle Antriebsarten in Europa rund 700.000 Aufträge von Kunden in den Büchern hat.

Optimismus für 2023

Für das kommende Jahr erwartet Antlitz sogar leichten Rückenwind vom Markt, weil die Lage in der Chipversorgung sich weiter entspannt und höhere Produktionszahlen ermöglicht. Vor diesem Hintergrund werde die Branche 2023 voraussichtlich ein globales Wachstum sehen. Auch in China, wo der VW-Konzern rund 40 Prozent seiner Autos verkauft und wegen der Präsenz in der Uiguren-Region Xinjiang in der Kritik steht, laufe es operativ besser, so Antlitz.

Die Auslieferungen quer über alle Fahrzeugtypen stiegen dort im dritten Quartal um ein Viertel, die E-Autos kamen sogar noch stärker voran. Ihre Verkäufe verdoppelten sich im bisherigen Jahresverlauf auf rund 112.700 Stück.

Blume, der im September den Chefposten in Wolfsburg übernommen hat und in Personalunion die Sportwagenmarke Porsche führt, betont, dass er seine Pläne für einen effizienteren Konzern zügig umsetzen will. Im Fokus steht unter anderem die Software-Sparte Cariad, die sich stärker für Kooperationen öffnen soll: „Wenn es bereits Lösungen auf dem Markt gibt, ist es nicht notwendig, sie selbst zu entwickeln“, sagt er.