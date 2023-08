Nach zwei Jahren Pause ist sie wieder zurück: die Currywurst in der VW-Kantine im Markenhochhaus in Wolfsburg. Bild: dpa

Volkswagen bietet in der Kantine des Markenhochhauses in Wolfsburg wieder regelmäßig Fleisch und Fisch an – und somit auch die Currywurst. Man komme damit den Wünschen der Mitarbeiter nach, sagt eine VW-Sprecherin dem NDR. Vor zwei Jahren wurde der Kantinen-Klassiker überraschend dort vom Speiseplan gestrichen. VW hatte die Kantine damals auf vegetarische und vegane Gerichte umgestellt und nur noch gelegentlich Fisch angeboten. Der Konzern begründete die Entscheidung damit, wegen des Klimawandels CO2 vermeiden und auf den Wunsch mehrerer Mitarbeiter nach fleischlosen Alternativen eingehen zu wollen. Das sorgte für viel Aufruhr.

So ärgerte sich vor allem Altkanzler Schröder lautstark, dass es so etwas mit ihm im Aufsichtsrat nicht gegeben hätte: „Currywurst mit Pommes ist einer der Kraftriegel der Facharbeiterin und des Facharbeiters in der Produktion.“ Das solle so bleiben, sagte er damals. Zudem startete er in den sozialen Medien den Hashtag “#RettetdieCurrywurst“. Für viele Nutzer der Plattformen und zahlreiche Medien war das ein gefundenes Fressen im Sommerloch. Es gab Tausende Reaktionen und Kommentare.

Mehr zum Thema 1/

In den anderen 29 Werkskantinen konnten Mitarbeiter die Currywurst auch in den vergangenen beiden Jahren jederzeit bestellen. Nun steht sie auch im Markenhochhaus an manchen Tagen wieder auf dem Speiseplan. Fleisch und Fisch seien ein „zusätzliches Angebot“, damit auch Gruppen, in denen einer gerne ein Gericht mit Fleisch essen möchte, in die Kantine des Markenhochhauses gehen können.