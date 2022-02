Betriebsratschefin Cavallo : „VW muss in China die Kurve kriegen“

Die Schwierigkeiten von Europas größtem Autokonzern in China alarmieren die Arbeitnehmervertreter in Wolfsburg. Die mächtige VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo fordert den Vorstand auf, die Probleme entschlossen anzugehen. Die Chipkrise sei dabei nur eine von vielen Baustellen, sagt sie im Interview.

Frau Cavallo, Sie sind seit Mai Betriebsratschefin von Volkswagen und damit eine der mächtigsten Arbeitnehmervertreterinnen Deutschlands. Der Konzern steckt mitten im Umbau, da hätten andere abgewinkt. Sie aber wollten die Aufgabe übernehmen. Warum?

Ganz einfach: Ich sehe mich in der Pflicht. Meine Eltern sind in den sechziger Jahren aus Italien nach Wolfsburg gekommen, als Gastarbeiter, wie man damals noch sagte. Mein Vater stand hier an der Montagelinie, ich selbst habe meine Ausbildung bei VW gemacht und sitze seit zwanzig Jahren im Betriebsrat. Dass ich einmal an die Spitze rücke, hätte ich früher nie gedacht. Aber spätestens als ich Anfang 2019 Stellvertreterin des damaligen Vorsitzenden Bernd Osterloh wurde, war klar, dass es in diese Richtung gehen könnte. Natürlich hatte ich einen Riesenrespekt vor der Aufgabe und habe ihn immer noch, denn es ist, wie Sie sagen: Wir stecken in einem großen Veränderungsprozess.

Eine lange Schonfrist hatten Sie nicht. Zum Ende des Jahres brach ein Machtkampf mit Konzernchef Herbert Diess aus. Fast hätten Sie und das an VW beteiligte Land Niedersachsen ihn aus dem Amt gejagt. Können Sie und Diess sich noch in die Augen sehen?

Natürlich. Ich treffe Herrn Diess jeden Montagmorgen als einen meiner ersten Termine in der Woche, und dann immer wieder in verschiedenen Gremien und Sitzungen. Wir sind beide professionell genug, um nach vorne zu blicken und die Themen jetzt gemeinsam anzugehen. Meine Erwartung ist klar: Der Vorstand als Ganzes muss die Strategie, die wir vergangenen Dezember im Aufsichtsrat festgelegt haben, jetzt konsequent umsetzen. Wenn der Hochlauf der E-Mobilität nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, oder die neuen Software-Plattformen für unsere Modelle nicht entsprechend vorankommen, hat das Folgen, die auch Arbeitsplätze gefährden. Davon hängt unsere Zukunft ab.

Diess hat immer wieder vor dem Rivalen Tesla gewarnt. Dessen hohe Produktivität und Vorsprung in der Software werden mit dem Werk in Grünheide noch sichtbarer werden, nur etwa 200 Kilometer von Wolfsburg entfernt. Wird VW abgehängt?

Der Vergleich hinkt, denn Tesla ist viel kleiner und weniger komplex. Was Tesla leistet, ist hoch relevant für uns und natürlich nehmen wir das sehr ernst. Aber wir brauchen uns nicht zu verstecken. Unser Werk in Zwickau ist auf E-Mobilität umgestellt, in Hannover und Emden arbeiten wir mit Hochdruck daran. Jetzt kommt Wolfsburg an die Reihe. Als Betriebsrat haben wir durchgesetzt, dass der ID.3 von 2023 an hier gebaut wird, womit wir die Elektrifizierung des Werks vorziehen. Für das Modell Trinity, das 2026 folgt, erwägt VW eine neue Fabrik nahe dem Werksgelände oder eine Produktion innerhalb bestehender Werksgrenzen. Ziel ist es, noch vor Ostern darüber zu entscheiden. Ich kann mit beiden Szenarien gut leben.

Dass Wolfsburg nicht früher umgestellt wurde, hat auch mit ihrem Vorgänger Osterloh zu tun. Ihm war es wichtiger, die Produktion des Verbrennermodells Golf hier zu bündeln. Fällt Ihnen das jetzt auf die Füße?

Nein, überhaupt nicht. Die Reihenfolge der Werksumstellungen haben wir bewusst so gewählt, und eins darf man nicht vergessen: VW verdient das Geld für seinen Umbau zum großen Teil mit den Verbrennern, auch denen, die in Wolfsburg vom Band laufen. Wir haben aber keine Glaskugel. Wird der Rückgang klassischer Antriebe schneller gehen, als wir es aktuell sehen? Einiges spricht dafür, und deshalb haben wir jetzt die neue Belegung durchgesetzt, die uns eine Chance gibt, in Wolfsburg mit drei verschiedenen Plattformen besser zu atmen. Zunächst den Baukästen für die aktuellen Verbrenner- und E-Modelle, von 2026 an dann die Scalable Systems Platform, kurz SSP. Dass die mit Trinity auf die Straße kommt, ist ein großer Schritt. Das passiert konzernweit zuerst in Wolfsburg, und hier wird die SSP auch entwickelt. Und genau das ist unser Anspruch für die Konzernzentrale als Kraftzentrum des gesamten Unternehmens.