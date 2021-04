Mächtiger Aufsichtsrat : VW-Betriebsratschef Osterloh wird Personalvorstand bei Traton

Der langjährige VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh wechselt als Personalvorstand zur Konzerntochter Traton. Der Betriebsrat teilte am Freitag mit, der 64-Jährige gebe nach 16 Jahren den Vorsitz an seine bisherige Stellvertreterin Daniela Cavallo ab. Damit bestätigte die Arbeitnehmervertretung Informationen der F.A.Z. vom Vortag.

Cavallo (46) wird damit die erste Betriebsratsvorsitzende bei dem Konzern mit weltweit rund 660.000 Beschäftigten. Sie soll so schnell wie möglich auch das Mandat von Osterloh im Aufsichtsrat und im Präsidium von VW übernehmen. Die dafür nötigen Schritte für ihre Bestellung über das Registergericht seien bereits eingeleitet.

Die 1975 in Wolfsburg geborene Cavallo steht seit 2019 an der Seite Osterlohs im Betriebsrat. Als Tochter eines Italieners, der als einer der ersten Gastarbeiter zu VW nach Wolfsburg kam, steht sie auch für die große Gruppe der Migranten aus Südeuropa, die schon in der zweiten Generation im Wolfsburger Werk arbeiten. Als neues Mitglied im Kontrollgremium des Konzerns hätte sie im bald beginnenden Wahlkampf die Chance, sich zu profilieren und aus dem Schatten ihres Förderers Osterloh herauszutreten. Im Frühjahr 2022 stehen bei Volkswagen zwei wichtige Wahlen an, die ihre Schatten vorauswerfen. Im Aufsichtsrat werden dann die Vertreter der Arbeitnehmer neu gewählt, zudem gibt es Betriebsratswahlen.

Die VW-Nutzfahrzeugtochter Traton teilte zeitgleich mit, Osterloh zum neuen Personalvorstand ernannt zu haben. „Diese Aufgabe reizt mich“, erklärte Osterloh. „Ich will noch einmal unternehmerisch gestalten und in den nächsten Jahren ganz konkret mit meiner Arbeit im Vorstand dazu beitragen, dass die Traton SE ihren Weg zu einem ’Global Champion’ in der Nutzfahrzeugbranche erfolgreich meistert.“

Osterloh arbeitet seit 44 Jahren bei Volkswagen und ist seit 1982 gewählter Belegschaftsvertreter. 2005 rückte er an die Spitze des Konzernbetriebsrats, als sein Vorgänger Klaus Volkert im Zuge eines Bestechungsskandals seinen Posten räumen musste.

Traton hat seinen Hauptsitz in München und ist im größten europäischen Autokonzern mit Marken wie MAN oder Scania für die schweren Nutzfahrzeuge zuständig. Osterloh hatte schon zuvor Angebote erhalten, auf die Seite des Managements zu wechseln. Ende 2015 hätte er VW-Personalvorstand werden können, schlug das damals aber aus.