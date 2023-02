Anfang des Jahres hatte der Bundesgerichtshof (BGH) eine Schockwelle unter Gewerkschaftern und Betriebsräten ausgelöst. Er hob einen Freispruch gegen mehrere frühere Volkswagen -Personalmanager auf, die Arbeitnehmervertretern wie dem Ex-Betriebsratschef Bernd Osterloh zu hohe Gehälter bewilligt haben sollen. Der Prozess gegen die Beschuldigten am Landgericht Braunschweig wird jetzt neu aufgerollt. Unabhängig vom Untreuevorwurf wird der BGH-Beschluss womöglich weitreichende Folgen für die Vergütungspraxis von Betriebsräten haben.

Wie aus der schriftlichen Urteilsbegründung hervorgeht, die am Freitag veröffentlicht wurde, verwerfen die obersten deutschen Strafrichter eine weit verbreitete Methode zur Berechnung angemessener Gehälter. Demnach dürfen „hypothetische“ Annahmen über die weitere Karriere eines Betriebsratsmitglieds allein kein Maßstab für dessen Bezahlung sein. Wer in den Betriebsrat eintritt, übernimmt ein Ehrenamt, bekommt aber weiter ein Gehalt, das nach dem Urteil des BGH in vielen Fällen überprüft und möglicherweise verringert werden muss.

Am Stammsitz von VW in Wolfsburg schlägt der Beschluss hohe Wellen. „Es handelt sich um ein Skandalurteil, das einem bundesweiten Frontalangriff auf die Mitbestimmung gleichkommt“, teilt ein Sprecher der dortigen Arbeitnehmervertreter mit. Nicht nur im VW-Konzern, wo die Macht der Betriebsräte besonders ausgeprägt ist, sondern in vielen Unternehmen stünden nun Eingriffe an. Vom Konzern hieß es, er habe die Begründung des Urteils des Bundesgerichtshofs zur Kenntnis genommen. „Das Unternehmen wird die darin enthaltenen Feststellungen zum Maßstab der Betriebsratsvergütung berücksichtigen.“

Unklare Regelungen im Betriebsverfassungsgesetz

Ausgangspunkt sind unklare Regelungen im Betriebsverfassungsgesetz zum Gehalt von Arbeitnehmervertretern. Dort ist festgeschrieben, dass diese für ihre Arbeit weder bevorzugt noch benachteiligt werden dürfen – ohne genaue Anweisungen für die Praxis. In der Regel wird überlegt, welchen Berufsweg Betroffene gegangen wären, wenn sie nicht in den Betriebsrat eingetreten und von ihrer Arbeit freigestellt worden wären. Dabei ziehen Unternehmen auch Qualifikationen heran, die in der Arbeit als Betriebsrat erlangt wurden und nach dem bisher üblichen Modell mehr Gehalt rechtfertigen.

Der BGH setzt dieser Praxis nun deutlich engere Grenzen. Besonders intensiv geht er in seiner Urteilsbegründung auf Fälle ein, in denen Betriebsräte eine Vergütung auf dem Niveau von Managern erhielten. Das galt etwa für Osterloh, der in seiner Funktion als VW-Betriebsratschef in der Spitze 750.000 Euro verdiente. Vor knapp zwei Jahren nahm er dann ein Angebot des Konzerns an und wechselte als Personalchef in den Vorstand der Lastwagen-Holding Traton.

BGH: Strengen Maßstab anlegen

Im Sinne der Unabhängigkeit sei ein „strenger Maßstab anzulegen“, urteilt nun der BGH. „Dieser verbietet es, auf die hypothetische Gehaltsentwicklung des Betriebsrats bei einer Sonderkarriere abzustellen.“ Um eine angemessene Vergütung zu ermitteln, könne das Unternehmen zum Vergleich nur solche Personen heranziehen, die zum Zeitpunkt der Amtsübernahme ähnliche, im Wesentlichen gleich qualifizierte Tätigkeiten ausführten. Im Falle Osterlohs waren das mehrere Beschäftigte, mit denen er zu Beginn seiner Laufbahn im VW-Konzern als „Beanstandungsbeheber“ in der Produktion zusammenarbeitete – zu deutlich niedrigerem Gehalt als später.

Aus Sicht des Betriebsrats geht es allerdings nicht nur um üppig bezahlte Top-Betriebsräte, sondern um viele Arbeitnehmervertreter mit Tarif-Vergütung. Rund 98 Prozent der Betriebsräte von VW würden entsprechend vergütet, heißt es. Da jedoch auch in diesen Fällen oft hypothetische Karrieren als Maßstab anliegen, steht die Bezahlung von etwa einem Drittel der 255 VW-Betriebsräte nach dem BGH-Urteil auf dem Prüfstand. Schon mit dem laufenden Monatsgehalt um den 28. Februar herum soll gekürzt werden, verlautet aus informierten Kreisen.

Betroffene wollen sich „mit allen juristischen Mitteln“ zur Wehr setzen, was Jahre dauern kann. Da das Urteil des BGH mit bisheriger Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts in Konflikt steht, wird möglicherweise ein gemeinsamer Senat beider Gerichte nötig, um eine einheitliche Rechtsprechung zu sichern.