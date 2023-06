Volkswagen hat aufgeholt bei Elektroautos. Hier die Qualitätskontrolle in der Gläsernen Fabrik in Dresden. Bild: AFP

Das in Washington ansässige Umweltinstitut International Council on Clean Transportation (ICCT) bescheinigt den deutschen Autokonzernen Volkswagen und BMW große Anstrengungen bei der Wende zu emissionsfreien Fahrzeugen. ICCT war 2015 maßgeblich an der Aufdeckung des Dieselskandals von Volkswagen beteiligt und hat nun in einer Studie die bisherigen Ergebnisse und Aktivitäten der 20 wichtigsten Autokonzerne der Welt bewertet.

Das Institut setzt sich besonders ein für das batterieelektrische Auto und sieht in der zusammenfassenden Wertung den amerikanischen Anbieter Tesla auf dem ersten Platz, den chinesischen Konzern BYD ebenfalls in einer Position als „Anführer“ des Wandels auf Platz zwei. In der zweiten Gruppe, „Autohersteller im Übergang“, stehen BMW und Volkswagen auf Platz drei und vier. Mercedes-Benz wird auf Platz acht gesetzt. Die amerikanischen Autokonzerne General Motors und Ford liegen dahinter auf Platz neun und zwölf.