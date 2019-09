Neues VW-Werk : Bald kommt der türkische Passat

Aktualisiert am

VW wird ein großes Autowerk in der Türkei nahe Izmir errichten. Dort sollen künftig der Passat und der Škoda Superb gebaut werden. Es hakt nur noch an Einzelheiten.

Der VW Passat soll künftig auch in einem türkischen Werk gebaut werden. Bild: dpa

Der Bau eines großen Autowerks des VW-Konzerns in der Türkei ist beschlossene Sache. Nach Informationen der F.A.Z. hat der Aufsichtsrat die Investition schon genehmigt und eine Art Vorratsbeschluss gefasst, der jederzeit in Kraft treten kann. Voraussetzung dafür ist die Lösung letzter Vertragsdetails. Dazu gehören vor allem Steuerfragen, aber auch weitere Einzelheiten, über die der VW-Vorstandsvorsitzende Herbert Diess zuletzt persönlich mit dem Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in der Türkei verhandelt hatte. „Wir sind auf den letzten Metern, es geht nur noch darum, vertraglich alles glattzuziehen“, heißt es im Umfeld von VW.

Zwar dürfte sich der Aufsichtsrat auf seiner Sitzung am Freitag, in der die gestern bekanntgewordenen Anklagen gegen Diess, den VW-Aufsichtsratsvorsitzenden Hans Dieter Pötsch und den früheren Vorstandsvorsitzenden Martin Winterkorn im Mittelpunkt stehen dürften, abermals mit dem Thema Türkei beschäftigen und Informationen zum letzten Stand der Gespräche bekommen.