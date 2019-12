VW-Aufsichtsratschef : „Der Diesel-Anteil steigt wieder stark“

Aktualisiert am

Der Österreicher Hans Dieter Pötsch, 68, steht seit vier Jahren an der Spitze des VW-Aufsichtsrates, zuvor war er zwölf Jahre Vorstand in Wolfsburg. Bild: Lucas Bäuml

Herr Pötsch, wie ernst ist die Lage für die Automobilindustrie und damit für Deutschlands Wohlstand?

Die Industrie muss sich auf eine Reihe von Herausforderungen einstellen, die wir allgemein als Transformation bezeichnen: Elektromobilität, Digitalisierung, Assistenzsysteme. Dazu kommt das schwierige globale Umfeld. Stichworte sind Handelskonflikte, Autozölle, Brexit. Dieser ungewöhnliche Mix ist das eigentliche Problem. Auf vieles haben wir keinen direkten Einfluss, müssen aber vorbereitet sein, das heißt: so flexibel sein, dass wir für alles gewappnet sind.

Tausende Stellen werden in der Branche gestrichen, es erklingt bereits der Ruf nach einer Kurzarbeiterregel wie in der Finanzkrise.

Damals haben solche Maßnahmen geholfen, die schwierige Zeit zu überbrücken. Das ist unstrittig.

Droht wirklich ein Absturz wie 2008/2009?

So pessimistisch bin ich nicht. Ernst könnte es allerdings für manche Zulieferer werden, nicht für die großen, die Boschs und Contis, eher für die kleinen Betriebe, die bisher auf den Verbrennungsmotor spezialisiert waren und die es schwerer haben mit dem Wandel zur E-Mobilität. Die Erfahrung lehrt, dass es in solchen Situationen schnell problematisch werden kann.

In der Finanzkrise haben Hersteller wie VW die Zulieferer mit Krediten über Wasser gehalten.

Richtig. Wir haben damals alles Mögliche versucht, um zu helfen. Auch heute diskutieren wir im Haus, was wir tun können, um die Zulieferer auf schwierige Zeiten vorzubereiten.

Auch der VW-Ingenieur wird nicht mehr gebraucht, der bisher wacker Verbrennermotoren entwickelt.

In Einzelfällen mag das so sein. Wenn man auf das Ganze schaut, gibt es hinreichend Zeit, gegenzusteuern. Wir beweisen das mit unserem Zukunftspakt, der die Rentabilität sichert, gleichzeitig wird die Beschäftigung bis Ende 2029 garantiert.

Mehr zum Thema 1/

Immerhin fallen rund 27.000 Stellen allein bei der Kernmarke VW weg.

Aber nach Art von Volkswagen; sozialverträglich, ohne Kündigungen. Dabei hilft uns die Demographie, denn ein erheblicher Anteil des Abbaus regelt sich über Altersteilzeit. Außerdem entstehen an anderer Stelle, zum Beispiel in der Software- und Batterieentwicklung, 11.000 neue Jobs. Wir schulen Mitarbeiter mit gewerblicher Ausbildung um auf künftig relevante Berufsbilder. Zwickau war dafür Vorreiter, dort haben wir das Werk komplett auf Elektromobilität umgestellt und rund 8000 Mitarbeiter dafür qualifiziert. Das ist sehr gut gelungen.

Deutschland redet den Diesel kaputt, heißt es oft. Stimmt das? Und wie viel Schuld fällt auf VW mit dem Diesel-Betrug zurück?

Die Autoindustrie und insbesondere wir hier in Wolfsburg haben zweifellos unseren Beitrag geleistet zur Beschädigung des Diesels. Durch diesen größtmöglichen Schadensfall, die Manipulation der Motoren, der uns bislang mehr als 30 Milliarden Euro gekostet hat. Das lässt sich nicht abstreiten. Ungeachtet dessen wird heute oft versucht, das Auto als solches in Verruf zu bringen, speziell das Diesel-Aggregat, eine saubere und sinnvolle Technik. Ein moderner Diesel hat kein Problem mit Feinstaub, hat kein Problem mit Stickoxid und verbraucht 15 Prozent weniger als ein vergleichbarer Benziner. Insofern ist es nicht überraschend, wenn der Diesel-Anteil an den Neuzulassungen wieder steigt.