VW-Anwälte im Interview : „VW möchte sich nicht mit Kunden streiten“

Am Montag geht die Musterklage gegen VW weiter. Der sollen sich bis zu 463.000 Menschen angeschlossen haben. Die Anwälte des Konzerns sehen immer noch keine Basis für einen Vergleich.

Frau de Lind van Wijngaarden, zum Auftakt der Musterfeststellungklage Ende September haben Sie gesagt: „Ein Vergleich ist heute kaum vorstellbar“. Hat sich daran etwas geändert?

De Lind van Wijngaarden: Nein. Denn uns liegt noch immer kein aktueller, vollständiger Auszug aus dem Klageregister des Bundesamts für Justiz vor. Wir wissen nur, dass sich 463 000 Menschen angemeldet haben. Ob diese Anmeldungen wirksam sind und wie viele Menschen sich wieder abgemeldet haben, ist aber vollkommen unklar.

Sie wissen also immer noch nicht, wie viele Dieselfahrer ein Vergleich umfassen würde?

De Lind van Wijngaarden: 463 000 ist die absolute Obergrenze, und natürlich können es noch weniger werden. Aber es hat sich bisher schon gezeigt, dass es Anmeldungen gibt, die mit der Musterfeststellungsklage gar nichts zu tun haben. Es gibt zum Beispiel Fälle, in denen sich Personen mit Wohnsitz im Ausland angemeldet haben, obwohl sie nichts von den begehrten Feststellungen zum deutschen Recht haben werden. Wichtig wäre aber auch zu wissen, wie viele Käufer ihr Fahrzeug nach dem September 2015 gekauft haben.

Also nach Bekanntwerden des Diesel-Skandals von Volkswagen.

De Lind van Wijngaarden: Solche Fälle weisen Oberlandesgerichte überwiegend ab. Für uns ist also sehr relevant, wie viele der Anmelder in diese Fallgruppe gehören, um die Risiken eines potentiellen Vergleichs für unsere Mandantin vernünftig abschätzen zu können.

Schroeder: Teilweise ist es noch drastischer: Stichproben aus dem Klageregister zeigen, dass es Anmelder zur Musterfeststellungsklage gibt, die gar nicht betroffen sind: Anmelder mit Comic-Figur-Namen, Menschen mit einem Daimler-Fahrzeug oder von Volkswagen-Autos mit Benzinmotor. Wir haben die einmalige Situation eines Verfahrens mit einem Kläger, einer Beklagten und einer Vergleichsmöglichkeit zugunsten einer derzeit unbestimmbaren Zahl von Anspruchsberechtigten. Uns fehlt die Vorstellung, wie man das hinbekommen soll.

Verbraucherschützer und Anwaltskanzleien haben bis kurz vor Beginn des Verfahrens für eine Anmeldung getrommelt. Tragen sie Mitverantwortung an diesem Missstand?

De Lind van Wijngaarden: Es ist ein strukturelles Problem, das im Gesetz angelegt ist. Es sieht vor, dass man sich per Mausklick in das Register eintragen kann. Was genau eingetragen werden muss, ist aber nicht zwingend festgelegt. Und im Vorfeld gibt es keinerlei Kontrolle, dass die Angaben auch stimmen. Dieser Grundwebfehler im Gesetz führt dazu, dass enormer Druck aufgebaut wird gegenüber der Beklagten, weil grundsätzlich jeder Anmelder angeführt wird.

Ist es angesichts dieser Unklarheit überhaupt sinnvoll, am nächsten Montag vor dem Oberlandesgericht Braunschweig weiter zu verhandeln?

Schroeder: Eine Bereinigung des Registers und damit eine Transparenz wäre sicher zweckmäßig. Für die Klärung der Rechtsfragen ist es aber nicht notwendig, daher ist der Termin auf jeden Fall sinnvoll. Je mehr Fragen durch rechtliche Hinweise des Gerichts beantwortet werden, desto mehr klärt das die behaupteten Ansprüche.

Ist ein langes Verfahren nicht in Volkswagens Interesse? Schließlich nutzen die Anmelder ihr Fahrzeug weiter, was auf einen vielleicht zu ersetzenden Schaden angerechnet wird.

De Lind van Wijngaarden: Volkswagen möchte sich nicht mit Kunden streiten. Kein Mensch hat Interesse daran, dass Anwälte und Gerichte über Jahre mit Rechtsstreitigkeiten beschäftigt sind.

Können Sie heute eine mittlere Entschädigungssumme nennen, die Kunden in einem möglichen Vergleich erwarten könnten?