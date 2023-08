Herr Schuster, wie bewerten Sie die Leistungen der Deutschen Bahn?

Die Deutsche Bahn arbeitet unter großem Druck daran, die Probleme der Infrastruktur zu beheben. Dass das auf einer Zeitschiene passiert, die unbefriedigend ist für die Öffentlichkeit, für die Bahnkunden und die Bahnindustrie, ist klar.

Die Sanierungspläne reichen bis 2030 – zu lange?

Wenn Sie an die bekannten 86 Milliarden Euro denken, die nach der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung von 2020 bis 2030 in die Bahninfrastruktur investiert werden, dann ist das ein Betrag, der in der Vergangenheit noch nicht einmal annähernd in dieser Größenordnung bewilligt wurde. Aber ganz ehrlich: Man muss das Geld ja auch ausgeben.