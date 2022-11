Compliance bei Hensoldt : Vorkämpferin für saubere Geschäfte

Der prominente Neuzugang von Hensoldt wurde anfangs nur in Rüstungskreisen aufmerksam registriert. Inzwischen aber wird der Einzug von Hiltrud Werner in den Aufsichtsrat des Herstellers von militärischen Sensoren und Radaren auch als klares Signal an die Finanzszene verstanden: Mit der versierten Compli­ance-Spezialistin an Bord, so lautet die versteckte Botschaft an Investoren, fühlt sich das börsennotierte Unternehmen den Grundsätzen einer guten Unternehmensführung, der sogenannten „Governance“, verpflichtet.

Hiltrud Werner trat im September ihren neuen Posten bei Hensoldt im Auftrag der Bundesregierung an und ersetzte dort Amtsvorgänger Burkhard Schwenker. An der ehemaligen Tochtergesellschaft des Airbus-Konzerns ist der Bund seit zwei Jahren mit 25,1 Prozent beteiligt und verfügt seitdem über zwei Sitze im Aufsichtsrat. Neben Stihl-Finanzchefin Ingrid Jägering besetzt mit Werner eine weitere Managerin diese Posten.