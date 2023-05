Wer zahlt, sagt an. Dieses Grundprinzip spiegelt sich in der künftigen Führungsstruktur der UBS. Die Schweizer Großbank übernimmt den abgestürzten Rivalen Credit Suisse (CS). Sobald für diese staatlich arrangierte Notehe alle Genehmigungen der Regulierungs- und Wettbewerbsbehörden vorliegen, was in wenigen Wochen der Fall sein soll, macht sich eine auf 16 Mitglieder anwachsende Konzernleitung an die schwierige Arbeit der Integration. Dabei setzt der neue und alte UBS-Vorstandsvorsitzende Sergio Ermotti fast ausschließlich auf die Kräfte im eigenen Haus.

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz. Folgen Ich folge



Nur ein einziger CS-Manager soll mit dem Vollzug der Transaktion, dem sogenannten „Closing“, auf die oberste Kommandobrücke des neuen Bankriesen rücken: Ulrich Körner. Dies teilte die UBS am Dienstag mit. Der 60 Jahre Deutsche, der auch einen Schweizer Pass hat, war im Sommer vergangenen Jahres an die Spitze der Credit Suisse gerückt. Er hatte vergeblich versucht, die nach zahlreichen Skandalen und horrenden Verlusten schon damals schlingernde Bank wieder auf Kurs zu bringen.

Dass Ermotti ihn nun trotzdem an seine Seite holt, hat mehrere Gründe: Vor seiner Zeit bei der Credit Suisse arbeitete Körner mehr als zehn Jahre in verschiedenen Führungspositionen bei der UBS eng mit Ermotti zusammen. Die beiden kennen sich und vertrauen einander. Körner soll gewährleisten, dass die Pläne der UBS zur schrittweisen Eingliederung der CS-Gruppe auch auf Seiten der übernommenen Bank zügig in die Praxis umgesetzt werden. „Wir brauchen eine direkte Verbindung zu unserer neuen Einheit“, heißt es in UBS-Konzernkreisen. Dort sieht man Körner als eine Art Parteisoldat, der alles tun soll, um die Integration zum Erfolg zu führen. Dafür veranschlagt die UBS drei bis vier Jahre.

UBS wechselt Finanzchefin aus

Mit dem für Anfang Juni erwarteten rechtlichen Abschluss der Transaktion wird die Holding Credit Suisse Group AG im Wege eines Aktientauschs für 3 Milliarden Franken an die Holding UBS Group AG übergehen und von der Börse verschwinden. Unterhalb der UBS Holding sollen die UBS AG und die Credit Suisse AG aber bis auf Weiteres nebeneinander agieren, ihre jeweiligen Kunden betreuen und Geschäftsstellen betreiben. Da die CS in dieser Übergangsphase bis zur stufenweisen Integration auf dem Papier „unabhängig“ ist, bleiben auch die jetzigen Führungskräfte vorerst im Amt, sofern sie nicht von sich aus das Weite suchen.

Es wurde kein Wertpapier gefunden!

Die einzelnen CS-Vorstände müssen fortan an Körner sowie an die jeweils zuständigen Manager berichten, die auf der UBS-Kommandobrücke das Sagen haben. Das dürfte CS-Führungskräften wie Dixit Joshi, Francesca McDonagh und André Helfenstein, welche die „Financial Times“ erst jüngst zu den heißesten Kandidaten für einen Aufstieg in den UBS-Vorstand zählte, nicht gefallen. Von der Deutschen Bank kommend, war Joshi im vergangenen Jahr Finanzchef der Credit Suisse geworden.

Ermotti setzt auf alte Hasen

Tatsächlich wechselt die UBS zwar nun die eigene Finanzchefin Sarah Youngwood aus. Aber sie wird durch einen Mann aus den eigenen Reihen ersetzt: Todd Tuckner. Der Amerikaner (Jahrgang 1965) ist ein UBS-Urgestein; er arbeitet seit 2004 für die Bank, zuletzt als Finanzchef der wichtigen Vermögensverwaltungssparte. Ermotti vertraut also auf die Erfahrung seines alten Fahrensmanns, während er Youngwood offenbar für zu leichtgewichtig hält, um die nun anstehende, komplizierte Fusionsarbeit zu begleiten. Die amerikanisch-französische Doppelbürgerin (Jahrgang 1974) war von Ermottis Vorgänger Ralph Hamers erst vor Jahresfrist auf den Finanzsessel gehievt worden. Tuckner hatte in dem Auswahlverfahren seinerzeit noch den Kürzeren gezogen.

Mehr zum Thema 1/

Ermotti schart noch mehr alte Hasen um sich herum. So beruft er Michelle Bereaux in die Konzernleitung. Die Juristin steht seit mehr als 23 Jahren in Diensten der UBS. Als „Group Integration Officer“ soll sie die Zusammenführung der beiden Banken federführend begleiten. Nach Angaben der UBS hat Bereaux, die zuletzt eine Führungsposition im Asset Management hatte, in der Vergangenheit schon verschiedene Transformationsprojekte im Konzern geleitet.

Der UBS-Personalchef Stefan Seiler rückt ebenfalls in den Vorstand auf. Der Schweizer, der seit 2011 für die UBS arbeitet, steht vor der ebenso unangenehmen wie schlagzeilenträchtigen Aufgabe, im Zuge der Fusion Tausende Stellen abzubauen. Auch Beatriz Martin Jimenez steigt nach ganz oben auf. Die Spanierin (Jahrgang 1973) soll sich um die Abwicklung all jener CS-Geschäfte kümmern, welche die UBS nicht fortführen will. Alle übrigen UBS-Vorstände, darunter Iqbal Khan (Vermögensverwaltung) und Sabine Keller-Busse (Schweiz-Geschäft), bleiben auf ihren Posten.

Ihren bestehenden Führungs- und Risikokontrollrahmen soll die CS vorerst beibehalten, schreibt die UBS und betont zugleich, dass „einige neue Weisungen“ eingeführt werden, um eine effektive Aufsicht zu gewährleisten.