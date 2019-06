Vor Autogipfel im Kanzleramt : BMW verschärft seine Elektrostrategie

Aktualisiert am

Die Münchner wollen viel früher als geplant zwei Dutzend E-Autos anbieten – und damit beim Autogipfel in Berlin vorangehen.

BMW-Mitarbeiter arbeiten in der Produktion des BMW i8 im BMW Group Werk Leipzig. Bild: dpa

Vor dem Autogipfel im Kanzleramt an diesem Montag hat BMW-Chef Harald Krüger die Elektrostrategie des Münchner Autoherstellers verschärft. Nach Informationen der F.A.Z. will BMW im Jahr 2023 – und damit zwei Jahre früher als bisher geplant – 25 elektrifizierte Fahrzeuge anbieten. Gleichzeitig habe Krüger gefordert, den Absatz der eigenen Stromautos jedes Jahr um mindestens 30 Prozent zu steigern, hieß es in Unternehmenskreisen. Ein solches Ziel gab es bisher nicht. Ein BMW-Sprecher wollte die Informationen nicht kommentieren.

Dass Krüger den eigenen Beitrag erhöht, fossil zurückgelegte Kilometer durch elektrisch gefahrene Kilometer zu ersetzen, überrascht nicht: Erst vor wenigen Tagen war ein Positionspapier des Konzerns bekannt geworden, in dem der Vorstandsvorsitzende von der Bundesregierung deutlich mehr Subventionen für die Elektromobilität fordert. So sollte es zum einen Steuersenkungen für Ladestrom geben. Zum anderen müssten die Kommunen gezwungen werden, kostenlose Parkplätze und andere Vorteile für E-Autos zu schaffen.

Weil viele Länder in der Europäischen Union zu wenig für die Durchsetzung des E-Autos täten, müsse Deutschland Spitzenreiter werden – sonst könnte die deutsche Autoindustrie die strengen CO2-Vorgaben der EU nicht schaffen, hieß es. Mit der Verschärfung der BMW-Elektrostrategie kann Krüger nun während des geplanten Autogipfels an diesem Montag im Kanzleramt auf die eigenen Ambitionen verweisen.

Bis 2030 ein Drittel weniger CO2-Ausstoß

Auf dem Gipfel werden sich am Montagabend Vertreter der Autobranche mit den Spitzen der großen Koalition aus CDU und SPD treffen. Zu den Teilnehmern auf Seiten der Industrie zählen neben dem BMW-Chef, der neue Daimler-Vorstandsvorsitzende Ola Källenius sowie Herbert Diess, der den Volkswagen-Konzern leitet. Zudem werden die Chefs von Zulieferern wie Bosch und Continental erwartet. Von Seiten der Politik sind außer Bundeskanzlerin Angela Merkel die Parteivorsitzenden der schwarz-roten Koalition anwesend. Zudem werden Gewerkschaftsvertreter sowie Bernhard Mattes, der Präsident des Verbandes der Automobilindustrie, zu dem Treffen erwartet.

Im Vorfeld hatten Branchenvertreter kritisiert, dass die Ministerpräsidenten der Auto-Bundesländer Niedersachsen und Baden-Württemberg, wo Volkswagen und Daimler sitzen, nicht dabei sind. Aus der Autobranche verlautete allerdings auch, dass es auf dem Treffen auch darum gehe, die im Koalitionsvertrag der Bundesregierung aus SPD und CDU/CSU festgesetzten Ziele zum Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos zu beschleunigen.

Dem Vernehmen nach soll das Treffen aus zwei Teilen bestehen. Zum einen soll es um die Herausforderungen gehen, vor denen die Autobranche wegen der strengen europäischen Grenzwerte für Kohlendioxid für das Jahr 2030 steht. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen die Autohersteller den CO2-Ausstoß ihrer neu verkauften Autos um mehr als ein Drittel verringern, was nach einhelliger Meinung nur funktioniert, wenn der Anteil der verkauften Elektroautos deutlich steigt, so dass zum Fahrzeugbestand im Jahr 2030 zwischen sieben und gut zehn Millionen elektrifiziert Autos gehören. Derzeit sind es weniger als 200.000 Fahrzeuge.