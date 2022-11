Immobilien : Vonovia will deutlich weniger bauen

Wegen steigender Zinsen und hoher Baukosten dampft Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia seine Investitionen für Neubau und Modernisierung ein. Der Dax-Konzern will im kommenden Jahr eine halbe Milliarde Euro in Modernisierung und 350 Millionen Euro in Neubau stecken und damit deutlich weniger als in den vergangenen Jahren. Für das laufende Jahr hatte das Unternehmen aus Bochum 800 bis 900 Millionen Euro für Modernisierung und eine halbe Milliarde Euro Investitionen für Neubau kalkuliert.

Jonas Jansen Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Folgen Ich folge





„Der Neubau zu vernünftigen Konditionen ist nicht mehr möglich“, sagte der Vonovia-Vorstandsvorsitzende Rolf Buch in einer Telefonkonferenz am Freitag zur Vorlage der Ergebnisse für das dritte Quartal. Die Zinsen seien um den Faktor 4 gestiegen. Auch der Anstieg der Baukosten sei dramatisch. Buch wies darauf hin, dass diese Entwicklung den Neubauzielen widerspricht, die seiner Ansicht nach mit 400 000 Wohnungen im Jahr sogar zu wenig ambitioniert seien. „Wir müssten eigentlich alle die Investitionen steigern. Wir gehen aber notgedrungen auch aufgrund der Finanzierungskosten in die andere Richtung“, sagte Buch.

150 Milliarden Euro im Jahr

Nötig seien 150 Milliarden Euro Investitionssumme in Deutschland, um das Neubauziel zu erreichen – und zwar jedes Jahr. Zum Vergleich: Das Sondervermögen für die Bundeswehr, das einmalig bereitgestellt werden soll, beträgt 100 Milliarden Euro. Lösen könne das die Immobilienwirtschaft nicht allein, ar­gumentierte Buch und sprach sich dafür aus, entweder die Fördersumme für den Neubau deutlich anzuheben oder die Standards für Modernisierungen nicht noch schärfer festzulegen. Andernfalls führe das zu deutlich steigenden Mieten. „Und die Fähigkeit, steigende Mieten zu zahlen, ist beim großen Teil der Bevölkerung nicht möglich“, sagte Buch.

Mehr zum Thema 1/

Dadurch drohe die Wohnungsfrage zum sozialen Zündstoff der nächsten De­kade in Deutschland zu werden. „Wohnungsnot ist ein dramatisches Problem, wir müssen uns jetzt hinsetzen und es lösen“, sagte Buch. Schon jetzt gebe es durch den Krieg in der Ukraine Flüchtlingszahlen, die sich dem Niveau von 2015 annähern. Gleichzeitig geht mit den sogenannten Babyboomern in den kommenden Jahren eine geburtenstarke Ge­neration in den Ruhestand, was den Fachkräftemangel verstärken dürfte. „Wenn wir die Leistungsfähigkeit nicht verlieren wollen, brauchen wir qualifizierte Einwanderung aus dem Ausland“, sagte Buch. Gleichzeitig werde die Lage dadurch verschlimmert, dass der Zuzug eher in den großen Städten stattfinde, wo der Wohnungsmangel schon heute enorm sei.

Operatives Geschäft läuft gut

In den ersten neun Monaten des Ge­schäftsjahres hat Vonovia 13 Prozent mehr Wohnungen gebaut als im Vorjahreszeitraum, doch das sei immer noch zu wenig, sagte Buch. Die Zahl wird sich nun deutlich verringern. Gleichwohl bedeute das nicht, dass sich Vonovia durch die gekappten Investitionen von seinen langfristigen Klimazielen verabschieden wolle. Dem Unternehmen gehören 550 000 Wohnungen, rund 4 Prozent der Gebäudefläche zählt noch zu der energetisch schlechtesten Klasse „H“.

Um seine Schulden zu reduzieren, die durch die Übernahme des Konkurrenten Deutsche Wohnen deutlich gestiegen sind, plant der Wohnungskonzern zudem, in den kommenden Jahren 66 000 Wohnungen zu verkaufen. Rund 13 Milliarden Euro will Vonovia damit erlösen. Im Markt seien allerdings schon jetzt deutlich weniger Transaktionen zu beobachten, weil einige Käufer auf Schnäppchen hofften, während der Markt gleichzeitig stabil genug sei, dass kein An­bieter aus Not verkaufen müsse. „Wir se­hen im Moment, dass die Werte auf einem Niveau verharren“, sagte Buch.

Grundsätzlich profitiert Vonovia von der Deutsche-Wohnen-Übernahme. Die Integration werde wie geplant zum Jahresende abgeschlossen, die Synergien sollen sich gegenüber der ersten Annahme erhöhen. Bis 2024 sollen sie wie geplant 105 Millionen Euro betragen, in den Folgejahren dürften noch weitere 30 Millionen Euro hinzukommen. Auch operativ treibt die Übernahme das Geschäft an: In den ersten neun Monaten 2022 legte der operative Gewinn, der in der Immobilienbranche an der Kenngröße FFO gemessen wird, im Jahresvergleich um 35 Prozent auf knapp 1,6 Milliarden Euro zu. Der Umsatz legte um gut 31 Prozent auf 4,6 Milliarden Euro zu.

Der Vorstand be­stätigte am Freitag die Prognose, die das Unternehmen vor Ausbruch des Ukrainekrieges abgegeben hatte. Das operative Ergebnis soll auf 2 bis 2,1 Milliarden Euro nach 1,67 Milliarden Euro im Vorjahr steigen. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll von 2,3 Milliarden auf bis zu 2,85 Milliarden Euro wachsen.

Aufgrund der Zins- und Steuerentwicklung rechnet Buch damit, dass der operative Gewinn im Jahr 2023 leicht zurückgehen werde, das Ebitda aber leicht über dem Vorjahreswert liegen soll. An der Börse war der etwas zurückhaltende Ausblick schon erwartet worden, vielmehr wurde die gehaltene Pro­gnose von den Anlegern goutiert – der Aktienkurs legte zeitweilig um mehr als 4 Prozent zu. Das Papier steht aber auch schon lange unter Druck, seit Jahresbeginn hat es fast die Hälfte an Wert verloren.