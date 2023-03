Der Vorstandsvorsitzende der Vonovia SE, Rolf Buch, in der Firmenzentrale in Bochum (Archivbild) Bild: dpa

Persönlich gekannt hat Rolf Buch die Mitarbeiter nach eigenen Angaben nicht, gegen die gerade in einer Korruptionsaffäre bei Vonovia ermittelt wird, doch ist der Vorstandsvorsitzende des größten deutschen Wohnungskonzerns sichtlich erschüttert davon, was vor etwas mehr als einer Woche bei einer Durchsuchung des Dax-Konzerns zu Tage kam.

Jonas Jansen Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Folgen Ich folge





„Wir sind offensichtlich Opfer geworden von kriminellen Machenschaften“, sagte Buch am Donnerstagabend in einer Runde vor Journalisten anlässlich der Vorlage der Jahreszahlen. „Dass diese kriminellen Machenschaften aus persönlichen Kreisen kommen, das ist bitter. Wir haben diesen Menschen vertraut.“ Der Betrug sei auch deshalb so erschütternd, weil er das Vertrauen in die anderen Mitarbeiter untergrabe.

Am 7. März war unter anderem die Konzernzentrale des Wohnungsunternehmens durch die Staatsanwaltschaft Bochum durchsucht worden. Aktuelle und ehemalige Mitarbeiter sollen mehrere für Vonovia tätige Unternehmen bei der Auftragsvergabe bevorzugt und dafür als Gegenleistung Geld oder Sachleistungen erhalten haben. Außerdem sollen sie dann auch Leistungsverzeichnisse manipuliert haben, um in der Folge überhöhte Abrechnungen stellen zu können und etwa Handwerkertätigkeiten abzurechnen, die gar nicht stattgefunden haben.

Das Geld sollen die Beschuldigten untereinander aufgeteilt haben, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Insgesamt wurden in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Hamburg und Sachsen mehr als 40 Privat- und Geschäftsräume durchsucht und dabei vier Haftbefehle vollstreckt. Vonovia ist dabei der Geschädigte. Der Konzern untersucht derzeit noch, ob durch den Schaden, der dem Konzern entstanden ist, in der Folge auch Mieter betroffen waren.

„Null Toleranz“

Für Buch ist das besonders schmerzhaft, ist die Verantwortung für Compliance doch direkt bei ihm als Vorstandsvorsitzenden aufgehängt. Das Unternehmen hat Anzeige erstattet, laut Buch gilt „Null-Toleranz“, „wir versuchen das mit aller Härte zu ahnden“.

Weitere Ergebnisse kann der Vorstandsvorsitzende allerdings noch nicht vorlegen, zu rechnen ist damit wohl erst in einigen Monaten. So hat Vonovia eine unabhängige Untersuchung durch Deloitte in Auftrag gegeben, ebenso wie die dabei beteiligte Kanzlei Hengeler Müller ist die Unternehmensberatung nicht regelmäßig in Geschäftsbeziehungen mit Vonovia.

Aktueller Wirtschaftsprüfer des Konzerns ist KPMG. Weil die Durchsuchung des Wohnungskonzerns kurz vor der Vorlage des Geschäftsberichts stattfand, wurde auch innerhalb der knapp einen Woche bis zur Veröffentlichung das Interne Kontrollsystem (IKS) nochmals überprüft, was eine Voraussetzung dafür war, dass der Bericht überhaupt wie geplant veröffentlicht werden konnte.

Vonovia weist im Geschäftsbericht darauf hin, dass „etwaige identifizierte Schwächen im Internen Kontrollsystem zeitnah behoben“ würden. Den ersten Erkenntnissen zufolge habe der Betrug keine wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögenslage des Konzerns gehabt. Bei dem Volumen soll es um weniger als 1 Prozent der Aufträge gehen, die Vonovia insgesamt vergibt.

Compliance soll verbessert werden

In den vergangenen Jahren war die Zahl der Korruptionsfälle in den Geschäftsberichten immer null. Im Geschäftsjahr 2021 gab es eine konzernweite Compliance-Risikoanalyse unter den Führungskräften des Konzerns, wie aus dem aktuellen Geschäftsbericht hervorgeht. Da wurden „Verbesserungspotenziale“ in der Geldwäscheprävention und IT-Sicherheit identifiziert, „während die anderen Bereiche als gut bis sehr gut aufgestellt angesehen wurden“, heißt es dort.