Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia muss angesichts der Zinswende abermals sein Immobilienportfolio deutlich abwerten. Im zweiten Quartal hat der Dax-Konzern aus Bochum einen Abschlag um weitere 2,7 Milliarden Euro auf den Bestand vorgenommen, der nun noch mit 88,2 Milliarden Euro bewertet wird.

Jonas Jansen Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf.





Ende des vergangenen Jahres hatte Vonovia seine Immobilien noch mit 94,7 Milliarden Euro bewertet, hatte das aber schon im ersten Quartal des Geschäftsjahres korrigiert. Unterm Strich fiel wegen der Abwertung ein Verlust im zweiten Quartal von gut 2 Milliarden Euro an, nach einem Gewinn von 1,8 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Zur Markteröffnung am Freitag lag die Vonovia-Aktie mit mehr als 3 Prozent im Minus.

Gleichwohl sagte der Vonovia-Vorstandsvorsitzende Rolf Buch, dass langsam eine Stabilisierung des Geschäfts erkennbar sei. Banken wie BNP erwarteten eine absehbare Zinspause und Ökonomen vom Ifo-Institut einen weiteren globalen Anstieg der Immobilienpreise. „Vielleicht werden einige von uns in einigen Jahren sagen: Hätten wir doch in 2023 Immobilien gekauft“, sagte Buch. Auch Vonovia sehe, dass die Nachfrage am Markt tendenziell steige. „Es ist kein Markt wie vor der Krise. Aber wir sehen Interessenten.“

Im Tal angekommen

Schließlich führe der Gebäuderückgang angesichts des Zuzugs und gleichzeitig verpasster Ausbauziele nicht nur dazu, dass Wohnraum fehle, sondern auch Investitionsvorhaben für die nächsten Jahre verschwinden würden. So würde nun wieder investiert – mitunter auch zu besseren Preisen. „Wir sind am Tal angekommen“, sagte Buch am Freitag zur Vorlage der Halbjahreszahlen. „Wer eine längere Perspektive hat von fünf Jahren, der macht eigentlich nichts falsch, wenn er jetzt Immobilien kauft.“

Für das weitere Jahr zeigte sich der Konzern auch vorsichtig optimistisch, die Prognose bekräftigte Buch. So soll der Gewinn aus dem operativen Geschäft, der für die Immobilienbranche maßgebliche Wert namens Group FFO, nach knapp über 2 Milliarden Euro im Vorjahr auf 1,75 bis 1,95 Milliarden Euro schrumpfen. Im Quartal zu Ende Juni sank der Group FFO um 0,3 Prozent auf 502 Millionen Euro.

Positiv entwickelte sich das Kerngeschäft aus der Vermietung, wo Vonovia seinen operativen Gewinn (Ebitda) um mehr als 10 Prozent steigern konnte. Das Ebitda aus der Vermietung lag bei 618,5 Millionen Euro nach 560,5 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das liege an der hohen Nachfrage, weil Vonovia praktisch vollvermietet sei und zudem an Synergien seit der Übernahme des Konkurrenten Deutsche Wohnen.

Die Mietsteigerung auf Grund des Mietspiegels lag bei 1,5 Prozent, im Vorjahreszeitraum waren die Mieten noch um 1 Prozent gestiegen. Insgesamt weist Vonovia eine organische Mietsteigerung von 3,5 Prozent aus, die durchschnittliche Miete des Konzerns in Deutschland betrug zuletzt 7,51 Euro je Quadratmeter.

Weiterhin hoher Verschuldungsgrad

Noch deutlich entfernt liegt Vonovia von seinem angestrebten Verschuldungsgrad, der langfristig im unteren Bereich des Korridors von 40 bis 45 Prozent liegen soll. Der sogenannte LTV lag zum Halbjahr bei 47,2 Prozent, er ist bei Immobilienkonzernen auch eine wichtige Kennzahl, wenn es um die Kreditbeschaffung geht. Ein Risiko sieht Buch aber nicht. „Wir sind de facto bis Ende 2024 durchfinanziert“, sagte der Vonovia-Chef. „Unsere Finanzierung ist breit aufgestellt.“

Angesichts steigender Zinsen, der hohen Inflation und den stark angezogenen Baukosten hatte Vonovia schon vor Monaten den Expansionskurs beendet – das Unternehmen hat seine Neubauvorhaben deutlich gestutzt, die Investitionen gesenkt und die Dividende gekürzt. Der Konzern setzt vor allem auf Verkäufe, um seine Verschuldung zu reduzieren und sich frisches Kapital zu verschaffen. Schulden von rund 43 Milliarden Euro lasten auf dem Dax-Konzern.

Insgesamt hat Vonovia Pakete zum Verkauf in Höhe von rund 13 Milliarden Euro identifiziert, zwei große Verkäufe gelangen dem Unternehmen in diesem Jahr schon. Nun kündigte Buch an, ein weiteres Portfolio im Norden identifiziert zu haben, für die es eine Partnerschaft geben könnte. Zu Interessenten wollte der Vonovia-Vorstandsvorsitzende noch nichts sagen, allerdings bewege sich das Transaktionsvolumen etwa im Rahmen des Südewo-Verkaufs. Im April hatte Vonovia für eine Milliarde Euro eine Minderheitsbeteiligung an diesem Wohnungsportfolio in Baden-Württemberg an den amerikanischen Finanzinvestor Apollo verkauft.