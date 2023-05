Die Lage auf dem Immobilienmarkt ist angespannt, doch Rolf Buch hat in kurzer Zeit zwei Gründe für etwas Optimismus gefunden. Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia, dessen Vorstandsvorsitzender Buch ist, hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass er Immobilienbestände für rund 560 Millionen Euro an die Immobiliengesellschaft CBRE verkauft hat. Der Vermögensverwalter erwirbt fünf Bestandsobjekte mit 1350 Wohnungen in Frankfurt, Berlin und München, wovon zwei bis Ende August fertig gebaut werden. Vor wenigen Wochen hat der Dax-Konzern zudem 30 Prozent seines Immobilienportfolios von Südewo für rund 1 Milliarde Euro abgegeben.

Jonas Jansen Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf.





„Ja, der Markt ist schwierig“, sagte Buch am Donnerstag in einer Telefonkonferenz. „Aber Transaktionen, in diesem Fall auch große, sind weiter möglich.“ Den Verkauf wertet der Vonovia-Chef als positives Si­gnal für die ganze Branche, gerade da Profi-Investoren nach einer Zurückhaltung Anfang des Jahres nun wieder Interesse zeigen. „Käufer und Verkäufer können sich wieder einigen. Das ist ein Anlass für Zuversicht“, sagte Buch.

Abschlag auf den Buchwert

Gleichwohl zeigt sich auch in den Verkäufen die harte Realität im Markt: Auch wenn Vonovia betont, die Immobilien „praktisch zum Buchwert“ abgegeben zu haben, ist bei dem Verkauf an CBRE ein Abschlag von 6 bis 7 Prozent mit eingerechnet, der Buchwert beträgt inklusive der Fertigstellungskosten für den Bau rund 600 Millionen Euro. Im Blick zurück wird das noch deutlicher. Denn Vonovia hat außerplanmäßig zum Ende des Quartals sein Gesamtportfolio neu bewertet und kommt zu einem Verkehrswert seiner rund 550.000 Wohnungen von 91,2 Milliarden Euro. Das sind 3,5 Milliarden Euro weniger als Ende 2022.

Buch bezeichnete dies zwar als „Momentaufnahme“, weil dort etwa die Effekte der Verkäufe noch nicht sichtbar seien. Doch führte die Abwertung dazu, dass der Dax-Konzern fürs Quartal einen Verlust von knapp 2,1 Milliarden Euro verbuchen musste. An der Börse lag der Kurs von Vonovia im Tagesverlauf mehr als dreieinhalb Prozent im Minus, allerdings waren auch andere Immobilienwerte unter Druck, was mit der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank zusammenhing. Seit einem Jahr hat das Papier von Vonovia fast die Hälfte an Wert verloren, das Minus seit Jahresbeginn liegt bei rund einem Fünftel.

Aktienkurs ist stark gesunken

Mit dem Verkauf der Immobilien ist Vonovia indes einen guten Schritt zu seinen Jahreszielen vorangekommen, von den angepeilten 2 Milliarden Euro Verkaufserlösen sind nun mehr als 1,5 Milliarden Euro erreicht. Damit seien zwei Drittel der Fälligkeiten bis 2024 abgedeckt, sagte Buch. Das Verkaufsziel nach oben setzen wollte er zunächst nicht, auch wenn der Dax-Konzern sich insgesamt von Immobilien im Wert von 13 Milliarden Euro trennen will.

Die operativen Herausforderungen sind allerdings auch ohne Verkäufe groß genug, wie sich im ersten Quartal gezeigt hat. So ging der operative Gewinn (Group FFO) im Jahresvergleich um knapp 18 Prozent auf 462,6 Millionen Euro zurück. Das liegt an den hohen Zinsaufwendungen und daran, dass das Verkaufsgeschäft und die Projektentwicklung geringere Erlöse brachten. Das Vergleichsquartal fiel noch in die Zeit kurz vor Ausbruch des Ukrainekriegs. Im Kerngeschäft, der Vermietung, hingegen lief es angesichts des niedrigen Leerstands und weiterhin hoher Nachfrage nach Wohnraum besser. Das bereinigte operative Ergebnis der Sparte, das fast 90 Prozent zum Gesamt-Ebitda beiträgt, wuchs um 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „Das zeigt, dass Größe Vorteile hat“, sagte Buch, schließlich könne Vonovia nach der Übernahme des Konkurrenten Deutsche Wohnen die Kosten der Bewirtschaftung im Bestand senken.

Hohe Zinsen und Baukosten erschweren die Lage

Insgesamt sanken die Ausgaben für Instandhaltung, Modernisierung und Neubau um ein Drittel auf 341 Millionen Euro, im Neubau gingen sie gar um zwei Drittel auf rund 50 Millionen Euro zurück. Vonovia hatte – wie viele Immobilienentwickler – angekündigt, in diesem Jahr angesichts der hohen Zinsen und Baukosten keine Neubauprojekte zu beginnen, sondern nur laufende Projekte abzuschließen.

Dass selbst bei schon angefangenen Projekten nicht alles rundläuft, zeigt sich in der Versorgung mit Heizungsanlagen. So hat Vonovia rund 70 installierte Wärmepumpen nicht anschließen können, weil wegen fehlenden Netzausbaus nicht genügend Strom zur Verfügung stehe. „Effektiver Klimaschutz scheitert zurzeit an den Rahmenbedingungen“, sagte Buch. Im Januar 2022 hatte der Bochumer Wohnungskonzern ein Wärmepumpen-Sonderprogramm angekündigt, innerhalb von fünf Jahren will Vonovia 6000 Wärmepumpen installieren, die ersten 115 wurden im September verbaut.

Für Helene von Roeder wird all dies kein Thema mehr sein. Die Technologievorständin von Vonovia verlässt den Konzern auf eigenen Wunsch zum 1. Juli. Die Astrophysikerin saß seit 2018 im Vorstand, zunächst als Finanzchefin – das Amt gab sie nach der Übernahme von Deutsche Wohnen an dessen vorigen Finanzvorstand Philip Grosse ab. Zum 1. Oktober zieht mit Ruth Werhahn eine Juristin in den Vonovia-Vorstand ein. Sie übernimmt das neu geschaffene Personalressort, Werhahn ist Arbeitsdirektorin beim TÜV Rheinland, zuvor arbeitete sie für Deutschlands größten Stromversorger Eon.