Es ist ein paar Jahre her, da lieferte Hartmut Mehdorn Stoff für eine Geschichte, die zu schön ist und trotzdem wahr sein könnte. In der „Süddeutschen Zeitung“ war von einem Dialog zu lesen im ICE zwischen Hannover und München, der gerade unplanmäßig halten musste. Demnach fand einer der verärgerten Passagiere, das sei alles kein Wunder, weil der Chef der deutschen Bahn halber Bulgare sei, und in Bulgarien seien die Züge für legendäre Verspätungen bekannt. Die anfängliche Irritation der Mitfahrer klärte sich rasch auf. Mehdorn war damals wegen des geplanten Börsengangs des Schienenkonzerns sehr häufig in den Rundfunknachrichten präsent. Und „Bahnchef Mehdorn“ hatte für den zugfahrenden Radiohörer stets wie „Pantchev-Mehdorn“ geklungen. Daraus lässt sich mit Phantasie durchaus ein Doppelname heraushören und mit noch mehr Phantasie sogar eine halbbulgarische Herkunft ableiten.

Die Geschichte zeigt: Die Bahnchefs bewegen Medien und ganz Deutschland. Sie sind bekannter als alle anderen Manager im Land, sie stehen in einer Reihe mit dem Bundeskanzler und dem Fußballnationaltrainer – vor allem in der Hinsicht, dass jeder zu wissen glaubt, wie man es besser machen kann. Und dass man es besser machen müsste, da sind sich in Sachen Deutsche Bahn alle einig. Seit 30 Jahren.