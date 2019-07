Starke Volkswagen-Zahlen : Die Cash-Maschine aus Wolfsburg

In Deutschland gilt der Süden als die wirtschaftsstarke Region, die den strukturschwächeren Norden mitfinanziert. Beim Auto sieht es nun so aus, als verschöben sich die Gewichte gerade kräftig.

Während die heimischen Konkurrenten BMW und Daimler wegen der mauen Autokonjunktur schwächeln, meldete Volkswagen-Finanzvorstand Frank Witter am Donnerstag für das erste Halbjahr ein operatives Ergebnis von 9 Milliarden Euro. Die Zahlen sähen noch besser aus, hätte VW wegen des Dieselskandals nicht wieder eine Milliarde Euro zurückstellen müssen.

Die Wolfsburger halten angesichts der guten Halbjahreszahlen an ihrer Prognose für das Gesamtjahr fest: Der Umsatz soll um bis zu 5 Prozent steigen, die operative Rendite zwischen 6,5 und 7,5 Prozent liegen. VW, so scheint es, trotzt dem Abwärtstrend der Branche.

Die Rechnung geht auf

Woher kommt diese überraschende Stärke des Wolfsburger Konzerns? Und wie lange trägt sie? Zum einen geht die Strategie von VW-Chef Herbert Diess offensichtlich auf. Die neuen SUV des Unternehmens verkaufen sich gut und spülen höhere Gewinne in die Kassen. Zudem haben sich Ertragsstützen wie Porsche und die LKW-Hersteller MAN und Scania gut entwickelt.

VW erwirtschaftet damit das Geld, mit dem der Konzern die mit Wucht vorangetriebene Wende in die Elektromobilität finanziert. Auch die Kostensenkungen und Synergien über markenübergreifende gemeinsame Plattformen machen sich in der Bilanz deutlicher bemerkbar.

Diess’ Rechnung geht auf. Doch die Risiken aus dem Dieselskandal bleiben hoch. Das operative Ergebnis sieht im Vergleich zum Vorjahr auch deswegen besser aus, weil weniger Geld für die Kosten des Skandals zurückgestellt wurde als im Vorjahr.

Das kann sich bald ändern, denn in den nächsten Jahren bündeln sich die juristischen Risiken für VW – nicht nur in Deutschland. Vermutlich im Herbst entscheidet die Justiz in Braunschweig, ob ein Verfahren gegen den früheren VW-Chef Martin Winterkorn eröffnet wird. Noch ist völlig offen, wie viel er vom Betrug wusste. Hinzu kommen Klagen der Kunden und der Anteilseigner. Die Schatten der Vergangenheit über Wolfsburg sind noch lange nicht verschwunden.

Alles auf die Karte „Elektroauto“

Dass die Strategie von VW aufgeht, stärker auf SUV zu setzen, den Modellmix zu verändern und im Konzern über Mehrmarkenwerke und gemeinsame Automobilplattformen Synergien zu erschließen, gibt dem Unternehmen allein schon wegen seiner Größe Vorteile gegenüber der Konkurrenz.

In den nächsten Jahren wird sich entscheiden, ob auch der zweite Teil der Strategie von Diess aufgeht. Stärker als andere Automobilunternehmen setzt VW bei der Wende zur Elektromobilität alles auf eine Karte. Auch hier helfen VW die Skalenvorteile als weltgrößter Autobauer – wenn denn der Kunde von 2020 an wirklich vom Elektroauto überzeugt werden kann.

Volkswagen hat im ersten Halbjahr alle Erwartungen übertroffen. Selbst die bislang notorisch renditeschwache Kernmarke VW ist deutlich profitabler geworden. Der Londoner Automobilanalyst Arndt Ellinghorst sprach in seinem ersten Kommentar schon von der „Cash-Maschine“ aus dem Norden Deutschlands. Im Augenblick strahlt VW heller als seine Wettbewerber.

Risiken drohen derzeit eher von außen: Neben der juristischen Aufarbeitung des Dieselskandals sind das vor allem der Handelskonflikt zwischen den Vereinigten Staaten und China und die Gefahr eines ungeregelten Brexit im Herbst.