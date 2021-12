Krise in VW-Konzernleitung : Wolfsburger Machtspiele

Der Vorstand des Volkswagen-Konzerns ist mehr als ein funktional besetztes Führungsgremium. Er ist ein fein austariertes Machtgefüge, in dem sich die Interessen der Aktionärsfamilien Porsche und Piëch, des Betriebsrats und des Landes Niedersachsen spiegeln. Das war schon immer so, aber selten trat die Frage der Balance so sichtbar zutage wie im jüngsten Vorstandsumbau. Um Konzernchef Herbert Diess trotz heftigen Streits mit der Arbeitnehmerseite an der Spitze halten zu können, wurde ein Personaltableau zusammengezimmert, durch das die oberste Managementriege von acht auf zwölf Vorstände anwächst. Wie diese Mannschaft effizient arbeiten soll, steht in den Sternen, aber zumindest haben alle Beteiligten einen Teil ihrer Forderungen durchgesetzt.

Niedersachsens Landespolitiker und der Betriebsrat haben alles dafür getan, Diess mit seiner ruppigen und impulsiven Kommunikation einzuhegen. Ausgangspunkt waren Rechenspiele des 63 Jahre alten Vorstandschefs über einen Abbau von bis zu 30.000 Arbeitsplätzen in Wolfsburg, die das Land und die Arbeitnehmer auf die Barrikaden trieben. Jetzt sollen personelle Gegengewichte die Energie des einstigen BMW-Managers kanalisieren, ihn möglicherweise auch leichter ersetzbar machen. Diess gibt Verantwortung und damit Macht ab, kann aber gleichzeitig Zuwächse für sein Lager gewinnen. Und mittendrin: Hauke Stars und Hildegard Wortmann, zwei neue Frauen, in deren Ernennung sich das Ringen von Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch um eine Lösung zeigt. Beide müssen gleichwohl auch operativ zentrale Funktionen erfüllen.