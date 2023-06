Volkswagen-Tochtergesellschaft : MAN Energy Solutions – vom Sorgenkind zum Musterschüler

Als China seine strengen Corona-Regeln aufhob und die Einreisebestimmungen für ausländische Geschäftsleute lockerte, gab es auch für Uwe Lauber kein Halten mehr. Der Chef von MAN Energy Solutions , Weltmarktführer für Schiffsmotoren, wollte so schnell wie möglich in die Volksrepublik reisen. Schließlich sitzen dort wichtige Kunden, etwa die Werften rund um Dalian, einer Stadt nahe der Grenze zu Nordkorea, aus der ein großer Teil der globalen Containerschiffsflotte kommt. Erst kürzlich war Lauber dort – und diskutierte mit örtlichen Partnern, wie die Schifffahrt sauberer werden kann. „Auf den Weltmeeren sind derzeit etwa 20.000 Großschiffe mit Motoren unterwegs, die Schweröl verbrennen, was besonders umweltschädlich ist“, sagt der 55 Jahre alte Manager. „Da brauchen die Reeder Lösungen, und die können wir jetzt schon anbieten.“

Zweitaktmotoren, die so groß sind wie ein Einfamilienhaus und bis zu 112.000 PS an Leistung bringen, aber auch Gas- und Dampfturbinen, Kraftwerkstechnik und Reaktoren für die chemische Indus­trie: All diese Großanlagen liefert das Augsburger Traditionsunternehmen, das zum Volkswagen -Konzern gehört. Und quer durch das Portfolio wächst der Rückenwind durch grüne Technologien. Für die Reederei A.P. Møller-Mærsk stattet MAN Energy Solutions, kurz MAN ES, 19 Containerfrachter mit klimafreundlichen Methanolmotoren aus. In der dänischen Stadt Esbjerg soll eine Großwärmepumpe bald die Wohnungen von 100.000 Menschen mit nachhaltiger Energie beheizen. Auch im Vorzeigeprojekt der VW-Tochtergesellschaft Porsche, die in Chile eine Pilotanlage für klimaneutrale E-Fuels aufgebaut hat, ist das Unternehmen als Partner an Bord.