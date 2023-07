Europas größter Autokonzern kämpft mit so vielen Problemen wie lange nicht mehr: Abstiegskampf in China, Konjunkturschwäche, niedriger Aktienkurs – schafft VW die Wende?

Auf einige drängende Fragen hat das Management am VW-Stammsitz in Wolfsburg keine Antworten. Bild: EPA

Eigentlich wollte der Betriebsrat des Volkswagen-Werks in Emden vor zwei Wochen eine Party schmeißen. Am Standort in der ostfriesischen Hafenstadt hat die Produktion der Elektrolimousine ID.7 begonnen, sie gilt dort als Hoffnungsträger. Auf einer „Feierstunde“ in Halle 20, so die Idee, sollte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am 10. Juli offiziell die Serienproduktion einläuten. Doch dann brach die Planung in sich zusammen. Die Nachfrage nach E-Autos knickt ein, der ID.7 kommt nicht auf die erhofften Stückzahlen. Eine Schicht fällt weg, mehrere Hundert Zeitarbeiter müssen gehen. Zu viele Hiobsbotschaften für den Ministerpräsidenten: Der Festakt wurde still und leise abgesagt.

Christian Müßgens Wirtschaftskorrespondent in Hamburg.

Die Episode sagt viel über den Zustand von Europas größtem Autokonzern VW aus. Niedersachsen ist mit 20 Prozent an dessen Stammaktien beteiligt. Wenn in Werken im Land ein neues Modell ohne Besuch aus der Hannoverschen Staatskanzlei anläuft, muss etwas gewaltig im Argen liegen – und das tut es auch. Die Rezession in großen Teilen Europas drückt die Neubestellungen. Standorten wie Emden bricht die Auslastung weg. Gleichzeitig findet das Management am Wolfsburger Stammsitz keine Antworten auf drängende Fragen, vom Verlust von Marktanteilen in China bis zum niedrigen Aktienkurs, der den Kapitalmarkt in Rage bringt. „Der Druck kommt im Moment von allen Seiten“, bringt ein Manager die Lage auf den Punkt.

VW steht vor der nächsten Krise

Wenn der Konzern und sein Konglomerat an Marken kommende Woche die Halbjahreszahlen vorlegen, wird davon wenig zu sehen sein. Im Vergleich zum schwachen Vorjahr steigen die Stückzahlen, und der Gewinn dürfte weiter sprudeln. Der Grund: Ein langer Engpass an Steuerungschips hat sich aufgelöst, in vielen Märkten baut VW einen Rückstau an Autos ab. Der Blick nach vorne treibt Managern dagegen den Angstschweiß auf die Stirn. Es kommen zu wenig neue Aufträge herein, vor allem für E-Autos, die besonders unter der Inflation und dem hohen Strompreis leiden. Mit Hochdruck laufen nun Effizienzprogramme an, in denen es auch um Personalabbau geht.

So steht VW vor der nächsten Krise, rund acht Jahrzehnte nachdem die Alliierten auf den Trümmern der Fabrik für Hitlers „Kraft-durch-Freude-Wagen“ in Wolfsburg den Grundstein für das heutige Unternehmen gelegt hatten. Mehr als 100.000 Beschäftigte arbeiten allein in Niedersachsen für den Konzern. Rund um die Welt hat VW fast 680.000 Mitarbeiter. Mit einem Dutzend Marken setzt die Gruppe rund 280 Milliarden Euro um, eine wirtschaftliche Großmacht und Deutschlands wichtigster Industriekonzern. Konjunkturschwankungen haben das Unternehmen schon immer getroffen. Aber die aktuellen Probleme gehen tiefer. Beschäftigte, Investoren und Kunden fragen sich, ob das Management die Wende schafft.

Der Blick des Kapitalmarkts auf VW sei getrübt „wie zuletzt nach dem Dieselskandal“, sagt Daniel Schwarz, Analyst der Investmentbank Stifel. „Es gibt einfach zu viele Faktoren, die den Konzern belasten.“ Das lange Zerren um die Software-Sparte Cariad, Führungsstreit in der Premiummarke Audi: All das kommt mit Verstößen gegen Regeln guter Unternehmensführung zusammen, etwa die Doppelfunktion von Konzernchef Oliver Blume. Er führt VW und die börsennotierte Tochtergesellschaft Porsche parallel. Das schafft aus Sicht vieler Anleger Interessenkonflikte. Die Aktionärsfamilien Porsche/Piëch bauen derweil ihren Einfluss im VW-Reich aus, ohne dass ihre Ziele wirklich transparent sind.