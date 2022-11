Volkswagen : Grüner Anspruch und graue Realität

Im niedersächsischen Wahlkampf haben die Grünen deutlich Position zum Engagement des Landes im Volkswagen-Konzern bezogen. Die Politik in Hannover nutze ihren Einfluss im Aufsichtsrat nicht ausreichend, um VW „rechtzeitig auf die klimapolitischen Anforderungen der neuen Mobilitätswelt und des internationalen Wettbewerbs auszurichten“, wetterte der grüne Landesverband in seinem Wahlprogramm. Auch zum Geschäft in China gab es viele kritische Stimmen aus der Partei. Mit dem Eintritt in die Landesregierung kommt für die grüne Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg jetzt der Realitätstest.

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. Folgen Ich folge

Christian Müßgens Wirtschaftskorrespondent in Hamburg. Folgen Ich folge

Knapp einen Monat nach der Wahl trifft sich das neue Kabinett am Dienstag zu seiner konstituierenden Sitzung. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) regiert in neuer Konstellation weiter. Statt großer Koalition mit der CDU führt er jetzt ein Bündnis mit den Grünen. Hamburg, 36 Jahre alt, wird stellvertretende Regierungschefin und übernimmt das Kultusministerium. Im VW-Aufsichtsrat soll sie Bernd Althusmann ersetzen, der fünf Jahre lang Wirtschaftsminister war, aber nach der Niederlage seiner Partei, der CDU, alle Funktionen abgibt. Wenn die Bestellung Hamburgs durch das zuständige Registergericht schnell genug über die Bühne geht, soll sie schon am Freitag an einer ersten Aufsichtsratssitzung teilnehmen, heißt es in informierten Kreisen.

Mit 20 Prozent der Stammaktien ist Niedersachsen an VW beteiligt. Zwei Vertreter der Landesregierung sitzen im Aufsichtsrat, oft Statthalter der jeweiligen Koalitionspartner, wie es etwa mit Weil und Althusmann der Fall war. Auch die Grünen haben in Hannover schon mitregiert, blieben aber bislang auf Abstand zum Autokonzern, wohl auch, weil sie die Gefahr sahen, zwischen Partei- und Konzerninteressen zerrieben zu werden.

Riskanter Posten

Im Jahr 2013, als Weil eine erste rot-grüne Koalition formte, überließ die damalige Grünen-Spitze um Stefan Wenzel die Aufsichtsratsmandate komplett der SPD. Eine weitsichtige Entscheidung, wie sich später zeigte: Als im Herbst 2015 der Dieselskandal ausbrach, fanden sich Weil und sein Parteifreund Olaf Lies, damals Wirtschaftsminister und VW-Kontrolleur, in einem Sturm wieder, der sie über Monate in Atem hielt. Die manipulierten Abgaswerte warfen ein Schlaglicht auf Kontrolldefizite im Konzern und brachten den Aufsichtsrat in Erklärungsnot.

Jetzt wollen die Grünen den VW-Posten unbedingt besetzen. Hamburg sieht ihn als „Schlüsselfunktion“, um Themen wie die saubere Mobilität voranzubringen. Allerdings dürfte das Mandat sie früher oder später in Konflikt zur Parteilinie bringen, etwa in der Chinapolitik. Hier fordern die grünen Bundesminister Baerbock und Habeck eine härtere Gangart. Hamburg hingegen wird als Aufsichtsrätin fortan dem Interesse des Unternehmens verpflichtet sein, das seine große Abhängigkeit von der Volksrepublik nicht ohne Weiteres reduzieren kann.