Beunruhigende Entwicklung : Im Wolfsburger VW-Werk geht die Angst um

Die Zahlen des Stammwerks von Volkswagen in Wolfsburg sind alarmierend. Noch nie wurden dort so wenig Autos gebaut wie in diesem Jahr. Jetzt sollen E-Autos die Rettung bringen.

Gute Nachrichten sind rar geworden im Stammwerk von VW in Wolfsburg. Erst Corona, dann der Chipmangel, der besonders den Automobilkonzernen zusetzt. Noch nie war die Fabrik in Wolfsburg so wenig ausgelastet wie jetzt. Betriebsratschefin Daniela Cavallo spricht von einer „besorgniserregenden Situation“. In diesem Jahr droht in Wolfsburg ein in der Nachkriegszeit historisches Produktionstief. Die Angst geht um in Wolfsburg. Cavallos Lösungsvorschlag: Im Stammwerk, wo derzeit vor allem die früher erfolgreichen Verbrennermodelle Golf und VW Tiguan gebaut werden, sollen früher als bislang geplant Elektroautos gebaut werden.

Carsten Germis Wirtschaftskorrespondent in Hamburg. Folgen Ich folge

„Der Standort braucht einen rascheren Weg in die E-Mobilität“, sagte sie. Es müsse sich um ein „volumenfähiges Modell“ handeln. Um die Wolfsburger Probleme zu lösen, will sie umschichten. Die Betriebsräte wollen jetzt schon 2024 ein E-Modell für Wolfsburg. Nach Lage der Dinge können das nur der ID.3, die SUV-Variante ID.4 oder das angekündigte dritte Modell, das SUV-Coupé ID.5 sein. Die allerdings werden nach den bisherigen Plänen des Unternehmens in anderen Werken produziert.

Dass Cavallo gerade jetzt Alarm schlägt, hat einen einfachen Grund. Am 12. November tagt in Wolfsburg der Aufsichtsrat von Volkswagen zur Investitionsplanung für die nächsten Jahre. Dann geht es darum, wohin die Milliarden-Investitionen des Konzerns fließen, in welchem Werk welches Fahrzeug produziert wird. Würde eines der Modelle, das jetzt schon produziert wird oder – wie der ID.5 – in den Startlöchern steht, nach Wolfsburg gehen, würden die Auslastungssorgen der Wolfsburger kleiner werden. Die Betriebsräte legen Wert darauf, dass es nicht darum gehe, anderen Werken etwas wegzunehmen. Die Nachfrage nach E-Autos wachse deutlich schneller, als viele es erwartet hätten, hieß es. In Wolfsburg könne zum Beispiel diese Nachfrage aufgefangen werden.

Die Produktion stagniert

Die Zahlen im Stammwerk sind dramatisch: In den Jahren vor Corona war noch von rund einer Million Autos die Rede, die im Stammwerk produziert werden sollten. Im Ende 2016 beschlossenen Zukunftspakt ist von mindestens 820.000 Autos die Rede gewesen. „Auch bereinigt um die aktuellen Negativfaktoren Corona und Halbleitermangel, sind wir von diesen gemeinsam verabredeten Plänen weit entfernt“, sagt Cavallo. Es ist das alte Problem: Die Kunden und der Markt halten sich oft nicht an die Planvorgaben. 2020 wurden in Wolfsburg knapp 500.000 Autos produziert, in diesem Jahr zeigt der Pfeil weiter nach unten. Massive Kurzarbeit ist die Folge. Die Belegschaft in Wolfsburg „kennt solch lange Kurzarbeitsphasen nicht“, sagt Cavallo.

Volkswagen-Chef Herbert Diess und Markenchef Ralf Brandstätter wissen um das Problem. Nur ihre Antwort sieht anders aus. Konzernchef Diess mahnte vergangene Woche bei einem Treffen mit 120 Managern, dass nicht alles so bleiben könne, wie es derzeit in Wolfsburg ist. Der VW-Chef fordert, es müsse ein Ruck gehen durch das Werk, die Stadt und die ganze südostniedersächsische VW-Region. „Wir müssen Wolfsburg endlich zukunftsfähig machen“, sagte Diess und sprach von einem „nie da gewesenen Wettbewerb“ in der Branche. Erneut rief er dabei die geplante neue Fabrik des amerikanischen Elek­troautobauers Tesla als Maßstab aus, in der ein Auto schneller gebaut wird als bei VW. Im Tesla-Werk in Grünheide bei Berlin sollen die Elektroautos in zehn Stunden gebaut werden, deutlich schneller und effizienter als im VW-Werk in Zwickau, das für einen ID.3 oder ID.4 dreimal so lange braucht.