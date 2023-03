Ukrainekrieg hin, Klimaschutz her: Im Volkswagen-Konzern geht man davon aus, dass dieses Jahr deutlich besser läuft als das vergangene Jahr schon. Man werde wohl in diesem Jahr 9,5 Millionen Fahrzeuge ausliefern, teilte das Unternehmen nach einer Aufsichtsratssitzung am Freitag mit.

Unter anderem wegen Störungen in den Lieferketten und mangelnder Versorgung mit Halbleitern waren 2022 nur 8,7 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert worden, 7 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Jetzt entspanne sich die Situation in der Logistikkette, und zudem habe man einen hohen Auftragsbestand von 1,8 Millionen Fahrzeugen.

Der Umsatz werde in diesem Jahr um 10 bis 15 Prozent über dem Vorjahr liegen, lautet jetzt die Erwartung. Dabei soll eine operative Umsatzrendite zwischen 7,5 und 8,5 Prozent erwirtschaftet werden. Die Kapitalrendite werde voraussichtlich zwischen 12 und 15 Prozent liegen.

Starke Kursreaktion im Frankfurter Aktienhandel

An der Börse schnellte der Kurs der Volkswagen-Aktie in der Spitze um 10 Prozent nach oben, nachdem die Nachrichten aus der Aufsichtsratssitzung am Nachmittag verbreitet wurden. Die gute Lage des Konzerns macht sich nämlich auch in Form einer höheren Dividende bemerkbar. 8,70 Euro je Stammaktie oder 8,76 je Vorzugsaktie sollen ausgeschüttet werden, jeweils 1,20 Euro mehr als im Vorjahr.

Die Erhöhung beruht einerseits auf einem erfolgreichen Jahr 2022: der Umsatz stieg um 12 Prozent auf 279 Milliarden Euro und das operative Ergebnis um 13 Prozent auf 22,5 Milliarden Euro. Andererseits schüttet Volkswagen dieses Jahr einen höheren Teil des Gewinns an die Aktionäre aus (29,4 nach 25,4 Prozent). Größte Profiteure sind die Familien Porsche und Piëch, die über die Stuttgarter Holding Porsche SE Hauptaktionär des Wolfsburger Konzerns sind. Ihnen fließen knapp 1,4 Milliarden Euro Dividende zu.

„Unsere Performance im vergangenen Jahr hat die verbesserte Widerstandskraft des Volkswagen-Konzerns in einem schwierigen globalen Umfeld gezeigt“, kommentierte Arno Antlitz, der in Personalunion Finanzvorstand und als Chief Operating Officer der wichtigste Mann neben dem seit Herbst amtierenden Konzernchef Oliver Blume ist. „Die Ergebnisse sind ein Beleg für die solide finanzielle Basis, auf der wir unsere Strategie konsequent umsetzen“, fügte er hinzu.

Weiterhin hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung

Der Konzern beschleunige seine Transformation und investiere in Software, in das Batteriegeschäft und in neue Plattformen. Nachdem im vorigen Jahr 8,1 Prozent des Umsatzes aus dem Fahrzeuggeschäft in Forschung und Entwicklung geflossen seien, sei auch in diesem Jahr eine Quote von 8 Prozent geplant. 6,5 Prozent vom Umsatz sollen in Sachinvestitionen fließen.

Konkret befasste sich der Volkswagen-Aufsichtsrat mit zwei milliardenschweren Investitionen in Nordamerika. Es geht es um eine Fertigung für Batteriezellen, die wegen der in Aussicht gestellten Milliardensubventionen zeitlich vorgezogen wird. Ursprünglich waren nach den Standorten Salzgitter und Valencia weitere vier Batteriefabriken in Europa geplant.

Das zweite Investitionsprojekt dient der Wiederbelebung der legendären Marke Scout, die noch unter dem früheren Vorstandschef Herbert Diess angestoßen wurde. Die große Scout-Anhängerschaft soll mit SUVs und Pickups bedient werden, künftig aber in Elektroversion. Für die Entwicklung wird dem Vernehmen nach der Dienstleister Magna engagiert, dagegen will der Konzern die Produktion in Eigenregie übernehmen.

Die Investitionssumme für beide Projekte soll in der Größenordnung von 10 Milliarden Euro liegen. Die Entscheidung liegt bislang noch nicht vor.