VW-Chef bis 2025 : Großer Wurf für Herbert Diess

Herbert Diess gehört nicht zu den Managern, die schnell aufgeben. Zwei Mal hat er im letzten Jahr versucht, seinen Vertrag als Vorstandschef des Volkswagen-Konzerns zu verlängern. Im dritten Anlauf hat es jetzt geklappt. Am Freitag stimmte der Aufsichtsrat von Volkswagen einem neuen Vertrag für Diess mit einer Laufzeit bis Oktober 2025 zu. Der alte Vertrag währte bis 2023.

Carsten Germis Wirtschaftskorrespondent in Hamburg. Folgen Ich folge

Diess wird im Oktober 2025 seinen 67. Geburtstag feiern. Der Vorsitzende des Kontrollgremiums, Hans Dieter Pötsch, sagte, der Aufsichtsrat sehe für VW unter der Führung von Diess die besten Voraussetzungen „für eine weiterhin erfolgreiche Entwicklung des gesamten Unternehmens, insbesondere mit Blick auf die Strategie 2030“. Diese Strategie war bei dem Treffen am Freitagnachmittag in Wolfsburg der wichtigste Tagesordnungspunkt: Diess informierte dabei über seine Pläne für dieses Jahrzehnt, die er am Dienstag nach der Zustimmung des Aufsichtsrats der Öffentlichkeit vorstellen will.