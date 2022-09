Zukunft des VW-Konzerns : Korrigiert die Porsche-Familie einen „Verrat am Erbe“?

Volkswagen bringt Porsche an die Börse: Die Unternehmen verbindet eine lange Geschichte, die unter Hitler begann. Was folgt aus dem Börsengang für beide?

Der Nachbar war kein geringerer als der erste Bundespräsident Theodor Heuss, der hier in Stuttgart in einem kleinen Bungalow seinen Ruhestand verbrachte. An den Garten der Villa schließt sich heute eine Minigolfanlage an, dahinter folgen die Anlagen des Tennisclubs Weissenhof, dem Ausrichter des Stuttgarter Tennisturniers. Es ist eine der teuersten und geschichtsträchtigsten Gegenden Stuttgarts, in der Wolfgang Porsche aufgewachsen ist. Und die Villa Porsche, hier oben in Halbhöhenlage auf dem Killesberg, zwischen dem Stadtzentrum und der Porsche-Zentrale in Zuffenhausen, steht das vielleicht geschichtsträchtigste Wohnhaus der deutschen Automobilindustrie.

Porsches Großvater Ferdinand Porsche hatte es errichten lassen, hier entwickelte er für die Nazis das Auto, das später als Käfer in die Geschichte einging. Wer verstehen will, was es mit dem Börsengang von Porsche auf sich hat, der sollte auch einen Blick in die Geschichte und die wechselvollen Beziehungen zwischen Porsche in Stuttgart und dem VW-Konzern in Wolfsburg werfen, die seit bald einem Jahrhundert bestehen und älter sind als Wolfsburg selbst. Denn wenn VW Porsche in einigen Wochen an die Börse bringt, dann geht es nicht nur um Milliarden oder darum, den Investoren zu zeigen, warum der VW-Konzern unterbewertet ist. Es geht auch darum, dass sich die Familien Porsche und Piëch über ihre Holding, die Porsche SE, wieder direkte Mitsprache in Zuffenhausen sichern.

Sie wollen von VW einen Anteil von 25 Prozent und einer Aktie an den Porsche-Stimmrechten kaufen und damit künftig eine Sperrminorität halten. Nicht mehr nur mittelbare Anteilseigner als VW-Großaktionäre, sondern ganz konkret mitgestaltende Gesellschafter wären sie dann. So wie sie sich immer verstanden haben. Oder wie es der Stuttgarter Geschichtsprofessor Wolfram Pyta im Gespräch mit der F.A.Z. ausdrückt, der ein Buch über die Unternehmensgeschichte von Porsche geschrieben hat: „Es war immer das Credo, dass am Ende die Familien entscheiden.“

„Opportunist reinsten Wassers“

Der Börsengang setzt nun einen neuen, historischen Meilenstein in einer Geschichte, die tiefe Spuren in der europäischen Wirtschaft hinterlassen hat. Ihr Ausgangspunkt ist Ferdinand Porsche, jener berühmte Klempnersohn aus Böhmen, der mit seinen Fahrzeugen zur Techniklegende wurde. Hitler vertraute ihm und wollte auf Basis seiner Ideen das Auto, damals noch ein Luxusgut, massentauglich machen. Nicht als überzeugten Nazi, sondern als „Opportunist reinsten Wassers“, so beschreibt Pyta Porsches Verhalten gegenüber Hitler in seinem Buch. Porsche und Hitler, sie sind, wenn man so will, die beiden Gründerväter von Volkswagen.

Nach dem Krieg wuchsen dann in Wolfsburg und Stuttgart eng verflochtene Imperien heran, die seit jeher zwischen Rivalität und Nähe schwankten. Lange sei Porsche die „ausgelagerte Denkerschmiede“ von VW gewesen, beschreibt der österreichische Journalist Wolfgang Fürweger in einem seiner Bücher über den Porsche/Piëch-Clan die Lage während der Wirtschaftswunderjahre. „Aus Sicht der Familie war Volkswagen ein Baby von Porsche, das auch nach Porsche hätte benannt werden sollen“, sagt Pyta.

Entsprechend selbstbewusst – manche sagen auch: überheblich – traten die Konstrukteure von Porsche jahrzehntelang gegenüber ihren Wolfsburger Kollegen auf. Dass mit Oliver Blume nun der nächste Porsche-Chef Volkswagen führt, lässt sich in dieser Tradition verstehen, sagt Pyta. Was in Wolfsburg geschehe, sei für die Familie geistig und ästhetisch häufig nur ein Ergebnis dessen, was in Stuttgart erdacht und geleistet werde.

Als Porsche VW kaufen wollte

Ihren Höhepunkt erreichte dieses Selbstverständnis in den Jahren 2008 und 2009. Die weitaus kleinere Porsche AG, die Ferdinands Sohn Ferry nach dem Krieg zu einer Sportwagenikone geformt hatte, versuchte unter Führung des damaligen Vorstandschefs Wendelin Wiedeking, VW zu übernehmen. Mächtigster Mann in Wolfsburg war zu der Zeit ein Familienmitglied: Wolfgang Porsches Cousin Ferdinand Piëch führte den Aufsichtsrat, zuvor war er Vorstandschef gewesen und prägte insgesamt mehr als zwei Jahrzehnte, gegen Ende im Stile eines Patriarchen, den VW-Konzern. Als Porsche in dem Übernahmeversuch – die Finanzkrise tat ihr Übriges – auf halber Strecke das Geld ausging und in höchste Not geriet, drehte VW den Spieß um und schluckte seinerseits den Angreifer aus dem Südwesten.