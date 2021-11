Volkswagen : Diess gerät wieder einmal unter Druck

Aktualisiert am

Herbert Diess eckt mit seinen Plänen für einen radikalen Umbau des Autobauers an. Nun soll sich der Vermittlungsausschuss des Aufsichtsrats mit der beruflichen Zukunft des Konzernchefs befassen.

Alle Jahre wieder wiederholt sich im Volkswagen-Konzern das immer gleiche Schauspiel. Es geht um die Frage, ob VW-Chef Herbert Diess trotz des Widerstand der IG Metall gegen seine Pläne für den Umbau des größten europäischen Automobilkonzerns im Amt bleibt. Der Streit um den von Diess vorangetriebenen Umbau des Wolfsburger Autokonzerns spitzt sich nun auch vor der auf den Dezember verschobenen Planungsrunde wieder einmal zu.

Carsten Germis Wirtschaftskorrespondent in Hamburg. Folgen Ich folge

Auf der Planungsrunde wird über Investitionen und Werksbelegungen in der Transformation entschieden. Wie am Mittwoch aus Unternehmenskreisen zu hören war, gerät Diess wegen der von ihm geforderten radikalen Veränderungen abermals ins Visier der Gewerkschaften. Die Quelle der Spekulationen über seine Ablösung ist unklar, mancher sieht sie aber in der Spitze der IG Metall, deren Vorsitzender Jörg Hofmann im Aufsichtsrat von VW sitzt.

Demnach soll sich der Vermittlungsausschuss des Aufsichtsrats mit der beruflichen Zukunft des Konzernchefs befassen. „Das ist Thema im Vermittlungsschuss“, sagte eine mit den Beratungen befasste Person am Mittwoch. Betriebsratskreise in Wolfsburg ruderten auf Nachfrage prompt zurück. Es gehe nicht darum, Diess aus dem Amt zu drängen, hieß es. Aber mit seiner Ankündigung, die Transformation zur Elektromobilität könne bis zu 30.000 Arbeitsplätze kosten, sei die Frage aufgekommen, wie weit sich der VW-Chef um die Arbeitsplätze im Unternehmen kümmere.

Mehr zum Thema 1/

Ein Sprecher des Aufsichtsrats sagte, es werde eine Einigung gesucht: „Derzeit werden konstruktive und vertrauliche Gespräche geführt. Etwaige Ergebnisse werden zu gegebener Zeit mitgeteilt.“ Die Porsche SE, über welche die Familien Porsche und Piech die Mehrheit an VW halten, wollte sich nicht zu dem Vorgang äußern. Bei der Eigentümerfamilie wachse angesichts der anhaltenden Konflikte aber die Sorge, war zu hören.