Vodafone-Chef im Interview : „Wir müssen die  Infrastruktur besser absichern“

Herr Ametsreiter, wann werden Vodafone-Mobilfunk und Internet in den Flutgebieten wieder reibungslos funktionieren?

Helmut Bünder Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Folgen Ich folge

Die Mobilfunknetze sind nahezu vollständig wieder in Betrieb. Zeitweilig waren Vodafone-Teams mit mehreren Hundert Technikern im Einsatz, um den Menschen zu helfen und die zerstörte In­frastruktur wieder aufzubauen. An einigen Orten gibt es noch Abstriche bei der gewohnten Übertragungsqualität. Anderswo, wie in Schuld an der Ahr, haben wir zusätzliche Technik installiert, um Ortsteile, in denen vorher kaum Netz verfügbar war, dauerhaft aus dem Funkloch zu holen. Wo immer möglich, nutzen wir Reparaturarbeiten gleich für eine Modernisierung.