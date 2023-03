Ausgerechnet in seinem Jubiläumsjahr wird der Keramikhersteller Villeroy & Boch wahrscheinlich zum ersten Mal mehr als eine Milliarde Euro umsetzen. Der Krieg in der Ukraine, steigende Zinsen und die hohe Inflation belasteten zwar die Wirtschaft. Vor allem wegen der im Vorjahr gleich dreimal angehobenen Preise dürfte der Umsatz im laufenden Jahr nach Einschätzung des Vorstandes dennoch um 4 bis 7 Prozent weiter steigen – und damit deutlich über die 2022 erreichten 994 Millionen Euro.

275 Jahre alt wird Villeroy & Boch in diesem Jahr. Das saarländische Unternehmen ist nicht nur einer der ältesten Indus­triebetriebe Deutschlands, es ist selbst Geschichte und voller Geschichten. Inmitten des einst umkämpften Grenzlandes zwischen Frankreich und Deutschland gelegen, hat der Keramikhersteller immer wieder die europäischen Irrungen und Wirrungen zu spüren bekommen. Mal gehörte das Unternehmen zu Frankreich, mal zu Deutschland, mal zu Preußen, mal zu Österreich. Im Geburtszimmer des langjährigen Vorstandsvorsitzenden Wendelin von Boch steht heute der Schreibtisch seines Nachfolgers Frank Göring.

In der malerischen Mettlacher Abtei am Ufer der Saar ist bis heute der Hauptsitz von Villeroy & Boch. Knapp 6500 Menschen beschäftigt das Unternehmen in gut einem Dutzend Werken weltweit. Ein Drittel seines Umsatzes erwirtschaftet Villeroy mit Geschirr, im Firmenjargon „Tischkultur“. In zwei Werken in Merzig und Torgau lässt der Traditionsbetrieb immer noch in Deutschland produzieren. Das Gros des Geschäftes entfällt jedoch auf „Bad und Wellness“, Waschtische also, Toiletten, Duschen, Badmöbel.

Das Krisenjahr „gut gemeistert“

Das Krisenjahr 2022 hat Villeroy nach Einschätzung von Vorstandschef Göring gut gemeistert. Die Prognosen, die der Konzern vor einem Jahr nur wenige Tage vor dem russischen Überfall auf die Ukraine abgegeben hatte, konnte er bis zum Jahresende halten. Die „noch nie da gewesenen Preiserhöhungen“ für Energie, Rohstoffe und Transport hat Villeroy an seine Kunden weitergegeben. Aus Sorge vor einer Gasnotlage und einem Ausfall der Brennöfen habe das Unternehmen nach Beginn des Krieges auf Teufel komm raus produziert, die Werksferien in den Winter verlegt und so die Lager gefüllt. Auch wenn das Schlimmste ausgeblieben ist, prüft Villeroy laut Finanzvorstand Markus Warncke derzeit, ob eine Umstellung der Öfen auf Wasserstoff- oder Elektrobetrieb möglich ist.

Dass die stationären Geschäfte nach dem Ende der Corona-Lockdowns wieder öffnen konnten und dass sich die Nachfrage in Asien wieder belebte, habe die Nachfrage im vergangenen Jahr gestützt und den laufenden Komplettrückzug aus Russland mehr als kompensiert. Der Umsatz stieg um 5,2 Prozent auf 994 Millionen Euro, das Betriebsergebnis vor Steuern und Zinsen etwas stärker um 7 Prozent auf knapp 97 Millionen Euro.

Göring betonte, dass – in der Vergangenheit durchaus nicht üblich – diesmal sowohl das Geschirrgeschäft als auch die Badausstattung gleichermaßen zum Wachstum beigetragen hätten. Wenn sich die Kosten nicht weiter stark erhöhten, werde Villeroy im laufenden Jahr ohne Preiserhöhungen auskommen.

Das Armaturengeschäft will der Vorstand auch nach dem gescheiterten Übernahmeversuch des Konkurrenten Ideal Standard „deutlich ausbauen“. Das sei das Ziel, und wenn sich interessante Zielobjekte fänden, dann werde sich Villeroy auch einer Übernahme nicht verschließen, sagte Göring.

Obwohl der wieder wachsende Absatz in den Läden das Geschäft beflügelte, sieht Villeroy die Zukunft im E-Commerce. Göring, seit 2007 an der Spitze, hatte schon 2021 verkündet, Villeroy stehe vor dem Beginn einer neuen Ära. Die Digitalisierung hat dem Unternehmen einen Schub gegeben, wie ihn selbst das Management nicht erwartet habe, sagte er damals. Statt althergebrachter „Kaffeeservices“ verkaufe Villeroy heute kleine Serien und schicke Einzelstücke, die klassische „Badmöblierung“ habe durch spülrandlose WCs und Wellness-Ausstattung einen Schub bekommen. Göring – „im Internet sind die Schaufenster unbegrenzt“ – treibt die Digitalisierung, etwa den Vertrieb über Influencer, voran. In einer eigenen „Social Media Factory“ produziere Villeroy mit einem kleinen Team Monat für Monat 450 neue Inhalte.

Auf der Messe Ambiente hat der Konzern für seine Feier eigens die Frankfurter Festhalle gemietet. In Paris soll die Feier etwas kleiner ausfallen, dafür aber in der Deutschen Botschaft stattfinden.