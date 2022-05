Autoklassiker der Villa d'Este : Die Fangemeinde historischer Autos trifft sich in Italien

Für die Besitzer von 51 besonders edlen und teuren Autoklassikern gehört eine exklusive Schau am Ufer des Comer Sees zu den Höhepunkten des Jahres. Der „Concorso d’Eleganza“ (Schönheitswettbewerb) in den Gärten des Hotels Villa d’Este in Cernobbio dient nicht nur der Präsentation schön restaurierter alter Autos und zur Selbstdarstellung ihrer Besitzer, er vereint auch viele wirtschaftliche Interessen. Wer mit seinem historischen Klassiker überhaupt zur Veranstaltung zugelassen wird, kann stolz sein auf seine Erwerbung oder möglicherweise auch auf eine perfekte Restaurierung. Die teilnehmenden Automobile werden mit einem Zertifikat über die Teilnahme am Concorso d’Eleganza geadelt und erhalten damit aber gleichzeitig auch eine Bestätigung ihres Wertes. Der Wettbewerb führt eine Gemeinde wohlhabender Autoklassik-Fans zusammen, die dann anderswo Auktionen für teure und edle alte Autos bevölkern.

Von dieser Welt kann der in der Schweiz ansässige Niederländer Hans Hulsbergen berichten, der einen in Creme und Dunkelblau lackierten Mercedes 540 Kompressor aus dem Jahr 1936 präsentiert: „Der Wert eines hochwertigen Autos bleibt erhalten. “ Davon seien auch die 36 schwerreichen Leute überzeugt gewesen, die sich vor wenigen Tagen in einer Auktion um einen Mercedes 300 SLR bekriegt hätten und von denen einige immer noch enttäuscht darüber seien, dass sie das Auto nicht bekommen hätten, das zuletzt für umgerechnet 135 Millionen Euro verkauft worden sei.